Міномети були червоними від роботи! Боєць Монах про штурми росіян та чого не вистачає нашому війську

Перша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна поділилася інтерв’ю з молодшим сержантом на псевдо Монах. Він розповів про боротьбу під Бахмутом, російську РЕБ-систему (Систему радіоелектронної боротьби. – Ред.), а також які дрони є найефективнішими.

Військовий на псевдо Монах про російські РЕБи та ефективні дрони

Монах каже, йому довелося воювати на Бахмутському напрямку взимку, це був складний час, -15°C. Навіть апаратура не витримувала морозів.

У дронів замерзали батареї. Але роботу треба було виконувати постійно. Постійно були в повітрі, не втрачали майже жодної хвилини, — каже військовий.

Працювати доводилося двома дронами. З одного вели онлайн-трансляцію для керівництва, аби там вирішували, по яких цілях спершу відпрацьовувати. Тоді мінометна батарея на Красній Горі була чудово налагоджена. Тому щойно ворог намагався прорватися, працював міномет.

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Про вагнерівців та “м’ясні” штурми військовий розповів, що найбільше йому запам’ятався день, коли міномети були аж червоними, атаки тривали цілий день. Спочатку вагнерівці йшли по троє, потім п’ятеро, їх накривали, а вони йшли знову.

Вони воювали професійно, були наполегливі, не знаю, що їм обіцяли. Але мотивація в них була, вони розуміли, що йдуть на смерть, — каже військовий на псевдо Монах.

Те, що ворог навчається, стало очевидним давно. На жаль, ворог також має дрони та розвиває аеророзвідку. На це військовий розповів таке:

— Те, що його з’явилося набагато більше — однозначно. Вони не сильніші за нас в аеророзвідці, але сильніші в плані РЕБу. Вищі за нас на дві голови. Але еволюція дронів у нас також на належному рівні.

Якби у нас було б хоча б 30% оснащення РЕБ, як у росіян, ми б багато чого перекрили. А вони цього не роблять, але всеодно дошкуляють.

Найбільш ефективними засобами у тиловій розвідці військовий називає дрони Лелека та Валькірія. Вони можуть обійти РЕБ. Для ближніх боїв найкращими є DJI Mavic. Монах відзначив і FPV-дрони, які постачають волонтери.

Раніше ми розповідали, як артилеристи відпрацьовують по ворогах.

Фото: 1 окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна

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