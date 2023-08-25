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Развеивает стереотипы о работниках ТЦК: как боец после тяжелого ранения продолжил службу

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 25 августа 2023, 07:00
Владислав Берсенев

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