Развеивает стереотипы о работниках ТЦК: как боец после тяжелого ранения продолжил службу

Это история военнослужащего, достойно несущего свою службу в одном из районных ТЦК родного города — Одессы. До этого он спас немало жизней на передовой, сам потерял руку, однако, несмотря на это, продолжает службу в Вооруженных силах Украины.
Владислав Берсенев пошел добровольцем на фронт ещё в начале полномасштабной войны. Защищал страну на Южном направлении в составе 28 отдельной механизированной бригады.
После ранения и продолжительной реабилитации продолжил службу в ТЦК и пытается на своем месте бороться с предубеждениями, связанными с нынешней должностью.
Мужчина говорит: сейчас точно не время расслабляться, а стоит делать все, что ты можешь.
— Можешь писать бумажки, разносить повестки, развозить продукцию — все важно.
Сам он не потерял силу духа, пытается бороться на своем месте с предубеждениями среди украинцев. Одно из них — что работники ТЦК не военные.
Большинство из них уже имели боевой опыт, мы не гуляли по пляжам Одессы во время АТО.
Большинство из них уже имели боевой опыт, мы не гуляли по пляжам Одессы во время АТО.
Сейчас мужчина ждет своего протезирования и верит в украинскую победу.
Если у тебя есть ещё вопросы, что происходит после вручения повесток, то читай наш другой материал, где мы все подробно объяснили.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.