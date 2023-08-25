Развеивает стереотипы о работниках ТЦК: как боец после тяжелого ранения продолжил службу

Это история военнослужащего, достойно несущего свою службу в одном из районных ТЦК родного города — Одессы. До этого он спас немало жизней на передовой, сам потерял руку, однако, несмотря на это, продолжает службу в Вооруженных силах Украины.

Владислав Берсенев пошел добровольцем на фронт ещё в начале полномасштабной войны. Защищал страну на Южном направлении в составе 28 отдельной механизированной бригады.

После ранения и продолжительной реабилитации продолжил службу в ТЦК и пытается на своем месте бороться с предубеждениями, связанными с нынешней должностью.

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Мужчина говорит: сейчас точно не время расслабляться, а стоит делать все, что ты можешь.

— Можешь писать бумажки, разносить повестки, развозить продукцию — все важно.

Сам он не потерял силу духа, пытается бороться на своем месте с предубеждениями среди украинцев. Одно из них — что работники ТЦК не военные.

Большинство из них уже имели боевой опыт, мы не гуляли по пляжам Одессы во время АТО.

Сейчас мужчина ждет своего протезирования и верит в украинскую победу.

Если у тебя есть ещё вопросы, что происходит после вручения повесток, то читай наш другой материал, где мы все подробно объяснили.

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