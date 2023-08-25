Люди

Розвіює стереотипи про працівників ТЦК: як боєць після тяжкого поранення продовжив службу

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 25 Серпня 2023, 07:00
Владіслав Берсенєв

Більше відео
0:06:23
Історії українок, які народжували на початку повномасштабного вторгнення
Уперше побачила сина в бомбосховищі: історії матерів, які народжували у перші дні повномасштабної війни
0:02:45
Уламком касетного боєприпасу вбило чоловіка: обставини трагедії
Убили чоловіка уламком касетного боєприпасу. Росіяни нещадно гатять по Широкому
0:03:33
Безбар’єрність у Львові: керівники бізнесу пересіли на крісла колісні
Пересіли на крісла колісні, щоб краще розуміти потреби людей з інвалідністю: у Львові привернули увагу до безбар’єрності
0:03:06
Врятовані тварини
Волонтери встигли врятувати їх від жахіть війни! Дивовижні історії тварин з окупованих територій
Дивитись більше

Останні відео
0:03:50
Владіслав Берсенєв

Розвіює стереотипи про працівників ТЦК: як боєць після тяжкого поранення продовжив службу
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 25 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:30
Бахмутський ліцей
Учні зможуть повернутись до навчання: Бахмутський ліцей готують до відкриття на Рівненщині
0:05:13
Жовто-блакитна вулиця біля посольства Росії у Вашингтоні: як місцеві підтримують Україну
Жовто-блакитна вулиця біля посольства РФ у США. Як американці демонструють підтримку України
Розвіює стереотипи про працівників ТЦК: як боєць після тяжкого поранення продовжив службу
Виборена кров’ю не одного покоління: розповідаємо про спроби України проголосити незалежність та чому ми не здавалися
0:14:36
Розвіює стереотипи про працівників ТЦК: як боєць після тяжкого поранення продовжив службу
Відзначають так, як можуть, в умовах окупації: про День Незалежності в Мелітополі та Маріуполі
Карта бойових дій в Україні сьогодні 24.08.2023: онлайн
Карта бойових дій 24 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:12:10
Привітання з Днем незалежності
Країна нескорених, непохитних, незламних! Привітання Зеленського та Залужного з Днем Незалежності
0:05:10
Яка ситуація в Херсоні після підриву Каховської ГЕС
Замулені будинки руйнуються на очах. Чим живе Херсон після підриву Каховської ГЕС
0:03:30
Фільм до Дня Незалежності
У новому фільмі до Дня Незалежності кожен впізнає себе! Cтрічку презентували у столичному Будинку кіно
Більше відео
Карта бойових дій в Україні
Читати далі
Карта бойових дій 25 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь