Розвіює стереотипи про працівників ТЦК: як боєць після тяжкого поранення продовжив службу

Це історія військовослужбовця, який гідно несе свою службу в одному з районних ТЦК рідного міста — Одеси. До того він врятував чимало життів на передовій, сам втратив руку, утім попри це продовжує службу у Збройних силах України.

Владіслав Берсенєв пішов добровольцем на фронт ще на початку повномасштабної війни. Захищав країну на південному напрямку у складі 28 окремої механізованої бригади.

Після поранення та тривалої реабілітації продовжив службу в ТЦК і намагається на своєму місці боротися з упередженнями, пов’язаними з теперішньою посадою.

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Чоловік каже: зараз точно не час розслаблятися, а варто робити все, що ти можеш.

— Можеш писати папірчики, розносити повістки, розвозити продукцію — все важливо.

Сам він не втратив силу духу, намагається боротися на своєму місці з упередженням серед українців. Одне з них — що працівники ТЦК не є військовими.

Більшість з них вже мала бойовий досвід, ми не гуляли по пляжах Одеси під час АТО.

Зараз чоловік чекає на своє протезування та вірить в українську перемогу.

Якщо ти маєш ще запитання стосовно того, що відбувається після вручення повісток, тоді читай наш інший матеріал, де ми все детально пояснили.

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