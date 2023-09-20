Засудить Россию — хобби. Житель Стамбула снимает, как оккупанты совершают преступления в оккупированных портах

Это начиналось, как хобби. Житель Стамбула Йорук Исик начал отслеживать, как россияне перевозят украденное в Украине зерно. Он наблюдал за российскими грузовыми кораблями в проливе Босфор и обнаруживал суда, выходившие из оккупированных портов Украины. Его работу начали цитировать ведущие мировые СМИ.

Засудить Россию как хобби: житель Стамбула снимает российские преступления

Детальнее о мужчине и его хобби — осудить Россию, рассказало издание Голос Америки. Он снимает на террасе все на камеру: очередной российский корабль проплывает по Босфору в порты мира. Для мужчины все было, как хобби, ведь он политолог по образованию.

Теперь он создал издание Босфорский обозреватель, где наблюдает и публикует российские преступления, анализирует, что планируют совершать россияне. Йорук записывает названия кораблей, груз, флаги и другое.

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Мужчина сотрудничает с международной сетью волонтеров, неправительственными организациями. Они делятся данными о движении судов, Исик публикует их на своем сайте. Этим сайтом пользуются организации, контролирующие соблюдение санкционных требований.

Эксперт по глобальным финансовым преступлениям Джордж Волошин говорит, что мониторинг очень ценен, потому что корабли способны скрывать свои маршруты, а Исик их выслеживает.

Действия Йорука Исика помогли выследить и зафиксировать зерно и уголь, которые Россия украла из оккупированных портов Украины. Значительная часть кораблей проходила через Босфор. Отслеживание кораблей усложняет то, что водное пространство у Стамбула находится под ограниченной турецкой юрисдикцией.

Он является международным хабом для грузовых судов, которые часто меняют владельцев. Это одна из лазеек, как Россия обходит санкции. Турция отказывается придерживаться требований санкций, продолжает торговлю с РФ.

Большинство людей, торгующих с Россией, пытаются скрыть свою деятельность. Они переживают, что санкции коснутся и их, — говорит житель Стамбула Йорук Исик.

Восемь лет назад Исик уже разоблачал российский экспорт оружия для Сирии через Босфора.

Раньше мы рассказывали, как хирург из Бостона спасает украинских военных.

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