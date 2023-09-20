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Засудить Россию — хобби. Житель Стамбула снимает, как оккупанты совершают преступления в оккупированных портах

Анастасия Грубрина, редактор сайта 20 сентября 2023, 20:00

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