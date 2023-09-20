Засудити Росію — хобі. Житель Стамбула фільмує, як російські окупанти коять злочини в окупованих портах

Це починалося, як хобі. Житель Стамбула Йорук Ісік почав відстежувати, як росіяни перевозять крадене в Україні зерно. Він спостерігав за російськими вантажними кораблями у протоці Босфор і виявляв судна, які виходили з окупованих портів України. Його роботу почали цитувати провідні світові ЗМІ.

Засудити Росію як хобі: житель Стамбула фільмує російські злочини

Детальніше про чоловіка та його хобі — засудити Росію, розповіло видання Голос Америки. Він знімає на терасі усе на камеру: черговий російський корабель пропливає Босфором до світових портів. Для чоловіка усе було, як хобі, адже він політолог за освітою.

Тепер він створив видання Босфорський оглядач, де спостерігає та публікує російські злочини, аналізує, що планують робити росіяни. Йорук записує назви кораблів, вантаж, прапори тощо.

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Чоловік співпрацює з міжнародною мережею волонтерів, неурядовими організаціями. Вони діляться даними про рух суден, Ісік публікує їх на власному сайті. Цим сайтом користуються організації, що контролюють дотримання санкційних вимог.

Експерт з глобальних фінансових злочинів Джордж Волошин каже, моніторинг дуже цінний, бо кораблі здатні приховувати свої маршрути, а Ісік їх вистежує.

Дії Йорука Ісіка допомогли вистежити та зафіксувати зерно та вугілля, які Росія вкрала з окупованих портів України. Значна частина кораблів проходила через Босфор. Відстеження кораблів ускладнює те, що водний простір біля Стамбула знаходиться під обмеженою турецькою юрисдикцією.

Він є міжнародним хабом для вантажних суден, які часто змінюють власників. Це одна зі шпарин, як Росія обходить санкції. Туреччина відмовляється дотримуватися вимог санкцій, продовжує торгівлю з РФ.

Більшість людей, які торгують з Росією, намагаються приховати свою діяльність. Вони хвилюються, що санкції торкнуться і їх, — каже житель Стамбула Йорук Ісік.

Вісім років тому Ісік уже викривав російський експорт зброї для Сирії через Босфор.

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