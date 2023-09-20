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Засудити Росію — хобі. Житель Стамбула фільмує, як російські окупанти коять злочини в окупованих портах

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 20 Вересня 2023, 20:00
Засудити Росію як хобі: житель Стамбула фільмує російські злочини

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