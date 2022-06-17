Тайра уже дома! Удалось освободить из плена парамедика Юлию Паевскую. Обращение Владимира Зеленского 17 июня

В начале весны стало известно, что украинского парамедика Тайру взяли в плен российские военные в Мариуполе. Наши военные и власть делали все, чтобы вернуть ее. И вот, наконец, Владимир Зеленский во время своего обращения 17 июня сообщил, что Юлия Паевская (Тайра) уже находится дома. Также он отметил, что украинские власти будут продолжать работать, чтобы вернуть всех военных.

Главное из обращения Зеленского 17 июня

Теперь мы за один шаг до начала полноценной интеграции с Европейским Союзом. Есть положительное заключение Еврокомиссии по кандидатству для Украины. И это историческое достижение всех, кто работает на наше государство. Осталось дождаться решения Европейского совета на следующей неделе.

Евроинтеграция Украины — это не что-то чисто политическое, не что-то оторванное от жизни обычных людей. Напротив. Чем ближе мы с другими европейскими странами, тем больше возможностей будет у нас, чтобы гарантировать всем украинцам современную и обеспеченную жизнь.

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Говорил сегодня с госпожой Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Поблагодарил ее и всех членов Еврокомиссии за лидерство, за сегодняшнее решение. Также говорил с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Координируем шаги. И я благодарен Шарлю за то, что он чувствует историческое значение этих процессов и для Украины, и для будущего Европы.

Сегодня буду говорить с премьер-министром Нидерландов Рютте. Каждую возможность использую ради наших интересов, ради Украины.

Во время вчерашнего визита в Киев лидеров Франции, Германии, Румынии и Италии было понятно, насколько масштабные перспективы открываются и для нашего государства, и для всех европейцев, если будем работать и дальше. А сегодня это понимание стало еще более четким.

Правительство Украины сегодня отменило действие соглашения о безвизовом режиме с Российской Федерацией. Теперь с 1 июля будет работать визовый режим. Россия сама сделала все, чтобы разрушить какие-либо связи с Украиной. Ну а мы делаем все, чтобы сильнее были наши связи с Европой.

Сегодня состоялся визит Бориса Джонсона в Киев. Это уже второй визит господина премьер-министра Великобритании в нашу столицу от 24 февраля. Переговоры положительные. Обсудили ситуацию на передовой и как прийти к нашей победе.

Подписал новые указы о награждении наших героев. 413 участников боевых действий отмечены государственными наградами, 29 из них — посмертно.

Украинские военные показывают свое мастерство и топят российский корабль. Раньше мы рассказывали, как украинские военные уничтожили буксир Василий Бех и ЗРК Тор.

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