Тайра вже вдома! Вдалося звільнити з полону парамедика Юлію Паєвську. Звернення Володимира Зеленського 17 червня

На початку весни стало відомо, що українського парамедика Тайру взяли в полон російські військові в Маріуполі. Наші військові та влада робили все, щоб її повернути. І ось, нарешті, Володимир Зеленський під час свого звернення 17 червня повідомив, що Юлія Паєвська (Тайра) вже перебуває вдома. Також він зазначив, що українська влада продовжуватиме працювати, щоб повернути усіх військових.

Головне зі звернення Зеленського 17 червня

Тепер ми за один крок до початку повноцінної інтеграції з Європейським Союзом. Маємо позитивний висновок Єврокомісії щодо кандидатства для України. І це історичний здобуток усіх, хто працює на нашу державу. Залишилося дочекатися рішення Європейської ради наступного тижня.

Євроінтеграція України — це не щось таке суто політичне, не щось таке відірване від життя звичайних людей. Навпаки. Що ближчі ми з іншими європейськими країнами, то більше можливостей буде в нас, щоб гарантувати всім українцям сучасне й забезпечене життя.

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Говорив сьогодні з пані Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував їй та всім членам Єврокомісії за лідерство, за сьогоднішнє рішення. Також говорив з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Координуємо кроки. І я вдячний Шарлю за те, що він відчуває історичне значення цих процесів і для України, і для майбутнього Європи.

Сьогодні ж говоритиму з премʼєр-міністром Нідерландів Рютте. Кожну можливість я використовую заради наших інтересів, заради України.

Під час вчорашнього візиту в Київ лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії було зрозуміло, наскільки масштабні перспективи відкриваються і для нашої держави, і для всіх європейців, якщо будемо працювати й надалі разом. А сьогодні це розуміння стало ще чіткішим.

Уряд України сьогодні ж скасував дію угоди про безвізовий режим з Російською Федерацією. Тепер з 1 липня працюватиме візовий режим. Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв’язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб якнайсильнішими були наші звʼязки з Європою.

Сьогодні ж відбувся візит Бориса Джонсона в Київ. Це вже другий візит пана премʼєр-міністра Великої Британії в нашу столицю від 24 лютого. Переговори позитивні. Обговорили ситуацію на передовій і те, як прийти до нашої перемоги.

Підписав нові укази про нагородження наших героїв. 413 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 29 із них — посмертно.

Українські військові показують свою майстерність і вкотре топлять російський корабель. Раніше ми розповідали, як українські військові знищили буксир Василий Бех і ЗРК Тор.

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