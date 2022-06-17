Україна

Тайра вже вдома! Вдалося звільнити з полону парамедика Юлію Паєвську. Звернення Володимира Зеленського 17 червня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Червня 2022, 22:17
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