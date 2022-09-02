Украина

А хорошие новости все-таки есть! ТОП-7 ключевых событий лета 2022, согревших душу украинцам

Елена Яковлева, редактор сайта 02 сентября 2022, 19:30
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0:04:51
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Кто-то за партами, а кто-то в укрытии: как прошел Первый звонок в украинских школах
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