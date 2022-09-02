А хорошие новости все-таки есть! ТОП-7 ключевых событий лета 2022, согревших душу украинцам

Первое военное лето прошло, хотя в душе украинцев до сих пор продолжается февраль. Но эти три месяца принесли веские новости для Украины, которые повлияли на дальнейший ход истории.

Вікна собрали ТОП-7 событий лета 2022, чтобы ты вспомнил(-а), что нас согревало, кроме солнышка.

Освобождение украинских территорий

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 6 августа о том, что с начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины освободили от россиян уже 1060 населенных пунктов. Это составляет около 20% временно оккупированных территорий.

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А 29 августа спикер ОК Юг Наталья Гуменюк подтвердила информацию о том, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на Юге Украины. Впрочем, она подчеркнула, что военные сообщают об освобождении населенных пунктов только тогда, когда успех закреплен.

По неофициальным данным Института изучения войны, только за первый день контрнаступления украинские военные освободили пять населенных пунктов в Херсонской области.

Получение статуса кандидата на членство в ЕС

23 июня 2022 года Евросоюз принял историческое решение — предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС. А как могло быть еще после стольких лет борьбы за европейские ценности?

Украинцы получили список из семи требований, которые должны быть воплощены в виде соответствующих реформ. И на этом пути уже есть результаты! Назначили главу Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и подготовили все для отбора нового главы НАБУ.

Также Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект О медиа. Хотя он, по мнению украинского общества, должен быть еще доработан до второго чтения.

Руководство Украины хочет выполнить все требования ЕС уже до конца этого года и ожидает от Евросоюза следующих шагов во второй половине 2023 года (оценки реформ и переговоров по вступлению в ЕС).

Зерновое соглашение

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту украинского зерна и разблокированию наших морских портов.

Такой же документ Турция и ООН подписали с Россией. Ожидается, что экспорт около 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая зерновых преодолеет остроту глобального продовольственного кризиса, к которому привело вторжение РФ в Украину.

Кроме того, это принесет нашему государству примерно $10 млрд и даст рабочие места для сотен тысяч украинцев. Из портов Черноморска, Одессы и Южного экспортировали уже 1,55 млн тонн агропродукции.

Увеличение материальной и военной помощи

Украина объединила вокруг себя десятки цивилизованных стран мира, которые с начала войны не на словах, а на деле показывают готовность защищать демократию.

По данным Кильского института мировой экономики на 3 августа, Украина уже получила €84 млрд международной помощи с 24 февраля.

По оценкам Forbes, наиболее дружественными к нашему государству оказались Польша, Эстония, Латвия, США и Литва.

По случаю Дня Независимости Украины президент США Джо Байден подписал указ о самой большой военной помощи для нашего государства — почти $3 млрд!

Перед этим 20 июля состоялась четвертая встреча в формате Рамштайн, к которой присоединились более 50 стран. Там объявили о новых поставках оружия в Украину и обучении наших армейцев, а также заверили, что Запад будет оказывать долгосрочную военную помощь Киеву.

И вот тому подтверждение — уже 8 сентября пройдет пятое заседание по обороне Украины на американской авиабазе.

Транспортный безвиз

29 июня Украина и ЕС подписали так называемый транспортный безвиз. Он предусматривает отмену обязательного получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС.

Также соглашение позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

А еще хорошая новость для украинских автомобилистов — водительское удостоверение, выданное в Украине, признается в ЕС! Пока срок соглашения составляет один год, но после всех ратификационных процедур он будет работать на постоянной основе.

Экономический безвиз

4 июня вступило в силу решение Европейского Союза об отмене пошлин на украинские товары сроком на год.

Это поможет отечественным производителям и экспортерам эффективно работать во время войны и укрепить свои позиции на европейском рынке.

В настоящее время ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины. По данным Экономической Правды, после войны объем товарооборота вырос на 35% и составил $62,5 млрд.

Наибольший обмен пленными

29 июня проведен наибольший обмен пленными в формате 144 на 144, в том числе освобождены 95 защитников Азовстали. Также Украине удалось вернуть 522 тела военных.

Впрочем, по словам координатора Медийной инициативы по правам человека Татьяны Катриченко, в плену россиян находится еще более 8 000 военных и гражданских украинцев.

Поэтому Украина постоянно ведет переговоры с оккупантами через посредство Международного комитета Красного Креста по обмену пленными.

Россияне планировали взять Киев через два – три дня. Западные лидеры делали ставку в лучшем случае на несколько недель. Но украинцы сделали невероятное и доказали, что таки казацкого рода.

Но противостояние еще не закончено, а значит, не время складывать руки. Читай, что нужно для победы Украины в войне с Россией.

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