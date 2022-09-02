А гарні новини все ж є! ТОП-7 ключових подій літа 2022, які зігріли душу українцям

Перше воєнне літо промайнуло, хоч у душі українців досі триває лютий. Та ці три місяці принесли вагомі новини для України, які вплинули на подальший хід історії.

Вікна зібрали ТОП-7 подій літа 2022, щоб ти пригадав(-ла), що нас зігрівало, окрім сонечка.

Звільнення українських територій

Президент України Володимир Зеленський повідомив 6 серпня про те, що з початку повномасштабної війни Збройні сили України звільнили від росіян уже 1060 населених пунктів. Це становить близько 20% тимчасово окупованих територій.

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А 29 серпня речниця ОК Південь Наталія Гуменюк підтвердила інформацію про те, що ЗСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках на Півдні України. Утім вона підкреслила, що військові повідомляють про звільнення населених пунктів тільки тоді, коли успіх закріплений.

За неофіційними даними Інституту вивчення війни, лише за перший день контрнаступу українські військові звільнили п’ять населених пунктів у Херсонській області.

Отримання статусу кандидата на членство у ЄС

23 червня 2022 року Євросоюз ухвалив історичне рішення — надав Україні статус кандидата на членство в ЄС. А як могло бути ще після стількох років боротьби за європейські цінності?

Українці отримали перелік із семи вимог, які мають бути втілені у вигляді відповідних реформ. І на цьому шляху вже є результати! Призначили голову Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та підготували все для відбору нового глави НАБУ.

Також Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект Про медіа. Хоч він, на думку українського суспільства, має бути ще доопрацьований перед другим читанням.

Керівництво України хоче виконати всі вимоги ЄС уже до кінця цього року й очікує від Євросоюзу наступних кроків у другій половині 2023 року (оцінки реформ та переговорів щодо вступу в ЄС).

Зернова угода

22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду щодо експорту українського зерна та розблокування наших морських портів.

Таку самий документ Туреччина та ООН підписали з Росією. Очікується, що експорт близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових подолає гостроту глобальної продовольчої кризи, до якої призвело вторгнення РФ в Україну.

Крім цього, це принесе нашій державі приблизно $10 млрд та дасть робочі місця для сотень тисяч українців. Наразі з портів Чорноморська, Одеси і Южного експортували вже 1,55 млн тонн агропродукції.

Збільшення матеріальної та військової допомоги

Україна об’єднала навколо себе десятки цивілізованих країн світу, які з початку війни не на словах, а у справах показують готовність захищати демократію.

За даними Кільського інституту світової економіки станом на 3 серпня, Україна вже отримала €84 млрд міжнародної допомоги з 24 лютого.

За оцінками Forbes, найбільш дружніми до нашої держави виявились Польща, Естонія, Латвія, США та Литва.

З нагоди Дня Незалежності України президент США Джо Байден підписав указ про найбільшу військову допомогу для нашої держави — майже $3 млрд!

Перед цим 20 липня відбулась четверта зустріч у форматі Рамштайн, до якої долучились понад 50 країн світу. Там оголосили про нове постачання зброї в Україну та навчання наших армійців, а також запевнили, що Захід надаватиме довгострокову військову допомогу Києву.

І ось тому підтвердження — уже 8 вересня пройде п’яте засідання з питань оборони України на американській авіабазі.

Транспортний безвіз

29 червня Україна та ЄС підписали так званий транспортний безвіз. Він передбачає скасування обов‘язкового отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС.

Також угода дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

А ще гарна новина для українських автомобілістів — посвідчення водія, видане в Україні, визнається у ЄС! Поки що термін угоди становить один рік, але після всіх ратифікаційних процедур вона працюватиме на постійній основі.

Економічний безвіз

4 червня набуло чинності рішення Європейського Союзу щодо скасування мит на українські товари терміном на рік.

Це допоможе вітчизняним виробникам та експортерам ефективно працювати під час війни та зміцнити свої позиції на європейському ринку.

Наразі ЄС є найбільшим торговельним партнером України. За даними Економічної Правди, після війни обсяг товарообігу зріс на 35% та становив $62,5 млрд.

Найбільший обмін полоненими

29 червня проведено найбільший обмін полоненими у форматі 144 на 144, зокрема визволено 95 захисників Азовсталі. Також Україні вдалось повернути 522 тіл військових.

Утім, за словами координаторки Медійної ініціативи за права людини Тетяни Катриченко, у полоні росіян перебуває ще понад 8 000 військових та цивільних українців.

Тому Україна постійно веде переговори з окупантами за посередництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо обміну полоненими.

Росіяни планували взяти Київ за два – три дні. Західні лідери робили ставку в кращому разі кілька тижнів. Але українці зробили неймовірне та довели, що козацького роду.

Та протистояння ще не закінчене, а отже не час складати руки. Читай, що потрібно для перемоги України у війні з Росією.

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