Чи можна садити огірки в серпні: особливості посадки в теплиці та відкритому ґрунті

Огірки зазвичай саджають навесні, щоб потім, зібравши влітку, почати готувати смачну та хрустку консервацію на зиму. Та чи завжди все має бути за стандартним сценарієм? Насправді деякі городники скажуть, що огірки можна садити й пізніше, наприклад, влітку. Читай, чи можна садити огірки у серпні та що потрібно знати.

Чи можна садити огірки у серпні у теплиці

Садити огірки у серпні зовсім не пізно, адже є сорти, які дають перший врожай вже через 40 днів після появи паростків. Але потрібно дотримуватися важливих правил.

У серпні огірки можна садити тільки в тепличних умовах, оскільки плодоношення припаде на холодну пору року, а огірок любить тепло. У відкритому ґрунті за рослиною буде набагато важче доглядати, а ймовірність отримати гарний врожай буде меншою.

Також варто обрати сорт огірків, який зростає наприкінці літа, а приносить врожай восени.

Краще надати перевагу самозапильним огіркам, бо активність бджіл в прохолодний період мінімальна.

Можна сіяти проросле насіння, але краще заздалегідь підготувати розсаду. Декілька сухих насінинок треба висадити в будь-яку місткість, додавши туди ґрунт та перегній.

Найміцніші паростки через 10-14 днів треба розсадити у різні горщики, щоб вони почувалися вільніше. А через 30 днів їх можна висадити в ґрунт, у грядку або у високі ящики в теплиці.

Огірки люблять вологу, тому необхідно їх поливати. Але у тепличних умовах в холодну пору року утворюється багато конденсату, зокрема і від поливу. Це стає причиною ураження рослини грибком. Тому рослину потрібно поливати безпосередньо під корінець, не потрапляючи на листя та вранці.

У серпні це краще робити раз на тиждень, восени — 1 раз на 12-14 діб. Теплицю слід провітрювати та стежити, щоб температура не була занизькою.

Рослині також потрібне підгодовування. Органічні та мінеральні добрива вносять у ґрунт, але приблизно 20% добрив треба використати в момент зростання, а 80% — у період появи огірків.

Як органічні добрива, можна використати коров’ячий гній, курячий послід або готові суміші. У період зниження температури на вулиці краще додати позакореневе підживлення з аміачної селітри.

Посадка огірків у серпні: що ще варто знати

Садити можна як насіння, так і розсаду. Використовується гніздовий метод: у кожну лунку на відстані 40-50 см викладають 2-3 саджанці. Після цього ґрунт гарно утрамбовують. Треба слідкувати, що на рослині не було жовтих листків та інших дефектів. Такий саджанець не зможе прижитися.

Для посіву краще відібрати насіння великого розміру. Перевірити якість насіння можна в простий спосіб: на 1 літр води додати 50 грамів солі й записати насіння. Через деякий час деякі насінини спливуть на поверхню. Їх краще не висаджувати.

Щоб збільшити швидкість сходів, насіння можна прогрівати протягом місяця до 30°C. Після цього слід обробити їх в розчині марганцівки та промити водою. А ще можна використати симулятори росту зі спеціалізованих магазинів.

А коли останній раз можна посадити огірки? Городники не радять затягувати з цим занадто довго, а виконати посадку в кінці липня — на початку серпня. Так більше шансів застати теплу погоду, а догляд буде менш вибагливим.

Ми також детально розповідали, чим підгодувати розсаду огірків.

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