Чим підгодувати капусту для великих головок: добрива з дріжджами, йодом та інші екологічні рецепти

Це тільки здається, що виростити капусту просто. Насправді ж вона доволі примхлива й вимагає до себе особливого, турботливого підходу та неабияких знань. Приміром, овоч може “лінуватися” й не формувати головки. Як тут бути? Чим підгодувати капусту для зав’язування великих качанів?
Спочатку трохи теорії: качани капусти зав’язуються приблизно через два місяці після посадки, коли сформовані більш як 10 листків. Ранні сорти формують головки вже у липні, пізні — у другій половині літа та на початку осені.
Тож, щоб урожай тебе порадував, важливо не пропустити вдалий для підживлення (та інших агротехнічних процедур) момент.
Одразу спробуємо розібратися, чи можна виправити деякі помилки посадки та догляду, які заважають росту головок. Таких помилок може бути кілька:
Якщо ліквідувати наслідки неправильного догляду за культурою, справа точно піде на лад. А от про якісне підживлення поговоримо далі.
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Народні засоби підживлення екологічні й добре активують обмінні процеси в рослині, сприяючи зав’язуванню качанів. Вони прискорюють ріст капусти та формування в ній нових рослинних клітин.
Тобі стануть у пригоді звичайні йод, борна кислота, дріжджі, а також органічні добрива, приміром, курячий послід чи перегній. Але і їх важливо не передозувати.
Для гарного сталого ефекту росту грядку з капустою варто підгодувати народними засобами 2-3 рази. Можна чергувати мінеральні добрива з органікою. Але пам’ятай: перше підживлення органікою слід проводити не раніше, ніж через два тижні після внесення сечовини.
У фазі 10 листків капусту можна підживити й мінеральними добривами. Або їх сумішшю з органікою.
Для підживлення обери один з наступних варіантів :
При такому підживленні кожній рослині потрібен 1 літр рідини.
Через два тижні знову підгодуй капусту, тепер вже фосфорно-калійними добривами. Або поєднуй органіку та мінеральні комплекси. Популярні суміші:
Якщо ти вважатимеш, що цих підгодівель недостатньо і головки капусти не набрали потрібної ваги, через три тижні ще раз підживи добривами з калієм та фосфором.
Якщо наші поради, чим підгодувати капусту для великих качанів, стануть тобі у пригоді, зазирай на Вікна ще.
Раніше ми розповідали, коли сіяти пізню капусту на розсаду.
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