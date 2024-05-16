Чим підгодувати капусту для великих головок: добрива з дріжджами, йодом та інші екологічні рецепти

Це тільки здається, що виростити капусту просто. Насправді ж вона доволі примхлива й вимагає до себе особливого, турботливого підходу та неабияких знань. Приміром, овоч може “лінуватися” й не формувати головки. Як тут бути? Чим підгодувати капусту для зав’язування великих качанів?

Спочатку трохи теорії: качани капусти зав’язуються приблизно через два місяці після посадки, коли сформовані більш як 10 листків. Ранні сорти формують головки вже у липні, пізні — у другій половині літа та на початку осені.

Тож, щоб урожай тебе порадував, важливо не пропустити вдалий для підживлення (та інших агротехнічних процедур) момент.

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Одразу спробуємо розібратися, чи можна виправити деякі помилки посадки та догляду, які заважають росту головок. Таких помилок може бути кілька:

невдало обране місце — в тіні, а не на сонці;

кислий ґрунт — його можна “виправити”, додавши золу або доломітове борошно;

неправильні попередники — після гарбузу або інших хрестоцвітних (капусту треба саджати після бобових, пасльонових, цибулі);

загущені посадки — для ранніх сортів відстань між рядами має бути 50 см, для середніх та пізніх — 70 см;

недостатній полив — влітку потрібно поливати так, щоб земля промокала на 30-40 см вглиб;

надмірна спека — щоб припинити зайве випаровування води з землі у спеку, ґрунт на грядці потрібно замульчувати;

недостатнє підживлення.

Якщо ліквідувати наслідки неправильного догляду за культурою, справа точно піде на лад. А от про якісне підживлення поговоримо далі.

Чим підгодувати капусту для зав’язування качанів: народні засоби

Народні засоби підживлення екологічні й добре активують обмінні процеси в рослині, сприяючи зав’язуванню качанів. Вони прискорюють ріст капусти та формування в ній нових рослинних клітин.

Тобі стануть у пригоді звичайні йод, борна кислота, дріжджі, а також органічні добрива, приміром, курячий послід чи перегній. Але і їх важливо не передозувати.

Йод: у відрі води (10 літрів) розведи 40 крапель настоянки йоду (5%) та полий розчином капусту з розрахунку: літр підгодівлі під одну рослину. Борна кислота: розведи у невеликій кількості води 2 г борної кислоти, додай 10 літрів води. Обприскуй рослини уранці або в похмуру погоду, щоб не було опіків. Дріжджі: 100 г дріжджів розітри з 50 г цукру. Додай 0,5 літра води, залиш на три години. Долий ще 10 літрів води й перемішай. Літрову банку розчину розведи у відрі води та поливай капусту. Побачиш, як збільшаться качани вже за тиждень. Курячий послід: літрову банку посліду залий відром води й постав в тепле місце для бродіння. Через 5-6 днів добриво буде готове. Літрову банку розчину розведи у 10 літрах води, поливай. Гній та зола: у відрі води розведи 0,5 л свіжого гною й 40 г деревної золи. Залиш на кілька днів, щоб з розчину вивітрився зайвий аміак. Перед підгодівлею спочатку рясно полий грядку. Потім під кожен кущ вилий по 1 склянці розчину.

Для гарного сталого ефекту росту грядку з капустою варто підгодувати народними засобами 2-3 рази. Можна чергувати мінеральні добрива з органікою. Але пам’ятай: перше підживлення органікою слід проводити не раніше, ніж через два тижні після внесення сечовини.

Якими мінеральними добривами підгодувати капусту для крупних головок

У фазі 10 листків капусту можна підживити й мінеральними добривами. Або їх сумішшю з органікою.

Для підживлення обери один з наступних варіантів :

сечовина (30 г на кожні 10 л води);

нітрофоска (50 г речовини на 10 л води).

При такому підживленні кожній рослині потрібен 1 літр рідини.

Через два тижні знову підгодуй капусту, тепер вже фосфорно-калійними добривами. Або поєднуй органіку та мінеральні комплекси. Популярні суміші:

до концентрованого розчину коров’яку додай 30 г суперфосфату та 15 г мікродобрив, доведи загальний об’єм до 10 л;

розчини в окремих місткостях 50 г суперфосфату і 15 г мікродобрив, змішай в 10-літровому баку;

концентрований розчин коров’яку змішай з розчином суперфосфату (25 г) та калійного добрива (5 г).

Якщо ти вважатимеш, що цих підгодівель недостатньо і головки капусти не набрали потрібної ваги, через три тижні ще раз підживи добривами з калієм та фосфором.

Якщо наші поради, чим підгодувати капусту для великих качанів, стануть тобі у пригоді, зазирай на Вікна ще.

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