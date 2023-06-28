Обрізка аґрусу влітку: як здійснити й що для цього потрібно — покрокова інструкція

Аґрус має потяг до швидкого утворення пагонів, тому потребує регулярних обрізок. Особливо важливо правильно обрізати чагарник після збирання ягід. Як правильно обрізати аґрус влітку самостійно — читай у матеріалі.
Після збирання врожаю влітку потрібно проводити обрізання чагарнику у кілька етапів. Першу процедуру важливо проводити одразу після збирання останніх ягід.
А другу — пізньої осені. Саме тоді, коли з аґрусу опаде все листя, але до настання справжнього похолодання залишається 1-2 місяці. Конкретний термін залежить від особливостей кліматичних умов регіонів.
Важливо: якщо ти хочеш робити обрізку навесні, це може зашкодити плодоношенню. Кущ не матиме достатньо сил на формування та зростання ягід. Тому обрізки роби краще влітку та восени.
Крім класичного, найбільш популярні два методи обрізання:
Але, на думку садівників, найефективніше обрізання саме класичне. Для того, щоб скористатися методом, слідуй покроковій інструкції:
Через те, що обрізка аґрусу влітку спричиняє стрес рослині, потрібно допомогти легше її пережити. А саме — вносити всілякі підгодівлі. Наприклад:
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