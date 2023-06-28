Обрізка аґрусу влітку: як здійснити й що для цього потрібно — покрокова інструкція

Аґрус має потяг до швидкого утворення пагонів, тому потребує регулярних обрізок. Особливо важливо правильно обрізати чагарник після збирання ягід. Як правильно обрізати аґрус влітку самостійно — читай у матеріалі.

Обрізання аґрусу влітку: коли це потрібно робити

Після збирання врожаю влітку потрібно проводити обрізання чагарнику у кілька етапів. Першу процедуру важливо проводити одразу після збирання останніх ягід.

А другу — пізньої осені. Саме тоді, коли з аґрусу опаде все листя, але до настання справжнього похолодання залишається 1-2 місяці. Конкретний термін залежить від особливостей кліматичних умов регіонів.

Зараз також дивляться

Обрізка аґрусу влітку після збирання врожаю: покрокова інструкція

Важливо: якщо ти хочеш робити обрізку навесні, це може зашкодити плодоношенню. Кущ не матиме достатньо сил на формування та зростання ягід. Тому обрізки роби краще влітку та восени.

Крім класичного, найбільш популярні два методи обрізання:

штамбовий;

шпалерний.

Але, на думку садівників, найефективніше обрізання саме класичне. Для того, щоб скористатися методом, слідуй покроковій інструкції:

Обріж гілки на 1/3, залишаючи 3-4 бруньки. Прикореневі пагони уважно оглянь і видали слабкі, хворі. Можна залишити 3-5 сильних, якісних пагонів. Видаляй всі гілки, що ростуть вниз і всередину, щоб не викликати загущення куща.

Догляд після обрізки аґрусу: основні правила

Через те, що обрізка аґрусу влітку спричиняє стрес рослині, потрібно допомогти легше її пережити. А саме — вносити всілякі підгодівлі. Наприклад:

Органічні та мінеральні речовини. Вони допомагають рослині швидше відновитись. Після літньої обрізки проводь підживлення не лише навесні та восени, а й улітку. Внось добрива у вигляді розчину навколо куща: гній, що перепрів; сечовини, нітрофоски; калійні та фосфорні добрива. І збільшуй кількість поливів. Не забудь замазати зрізи простим садовим варом. Дуже великі за діаметром попередньо оброби марганцівкою.

Раніше ми розповідали, як доглядати за гортензією в горщику і що для цього потрібно.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!