Обрізка аґрусу влітку: як здійснити й що для цього потрібно — покрокова інструкція

Анна Голішевська, редакторка сайту 28 Червня 2023, 19:15
Агрус
Фото: Unsplash

Більше новин
Чому МВФ визнав важливість біткоїна? Сергій Тронь пояснив
Чому МВФ визнав важливість біткоїна? Детально про зростання інтересу до криптовалют
Варикоз: що це таке, симптоми та лікування
Найменша прогулянка перетворюється на муку — що таке варикоз та як його лікувати
В Україні дозволили авто з правим кермом для військових: що відомо
Лише для військових? В Україні дозволили використовувати авто з правим кермом
щоденник емоцій
Спершу зрозумій себе. Як і для чого вести щоденник емоцій
Дивитись більше

Матеріали по темі

Чим удобрювати розсаду помідор: поради удобрення
Чим підживити розсаду помідорів, щоб була міцною і давала хороший урожай
Насіння соняшника — як вибрати та де придбати якісне
Незамінні для аграріїв: як правильно підібрати насіння та де висадити соняшники
Живцювання троянд влітку: правила розмноження живцями
Це можна робити влітку? Як живцювати троянди — правила розмноження садової квітки
Обрізка аґрусу влітку: як здійснити й що для цього потрібно — покрокова інструкція
Чим підгодувати баклажани: найкращі засоби та способи підживлення

Відео
0:03:44
польський кордон

Стіни на кордоні з РФ та Білоруссю. В Європі взяли приклад з Польщі та зводять загорожі
0:02:20
Зеленський
Україна перемоги буде достойною своїх героїв! Зеленський вперше оголосив пункти загальнонаціональної доктрини
0:05:17
Василь
Спочатку рак, а потім десяток операцій та хіміотерапій. Історія 15-річного Василя
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
Карта бойових дій в Україні 28.06.2023 онлайн
Наступ на Бахмутському напрямку має певні особливості! Карта бойових дій в Україні 28 червня в режимі онлайн
0:08:41
паспортизація
Погрожують позбавити батьківських прав! На окупованих територіях триває примусова паспортизація дітей
0:04:42
Херсонщина після підтоплення
Оживити рідні міста. Мешканці Херсонщини героїчно повертаються додому
0:01:01
Що таке Залізний купол
Накрити Залізним куполом Україну: розповідаємо про ізраїльську систему ППО
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:02:55
Окупанти в полоні
“Нам такого не показують”. Як полонені окупанти реагують на вчинки їхньої армії в Україні
Більше відео
Варикоз: що це таке, симптоми та лікування
Читати далі
Найменша прогулянка перетворюється на муку — що таке варикоз та як його лікувати
Місячний календар стрижок на липень 2023
Читати далі
Думаєш над завивкою, фарбуванням чи зміною довжини? Не забудь зазирнути у календар стрижок на липень 2023

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь