Підживлення моркви у червні: що потрібно овочам для активного росту

Морква вважається невибагливою культурою. Вона добре розвивається і росте тоді, коли її вчасно поливають та вносять добрива.
Підживлення моркви у червні: як його здійснити та які засоби використовувати — читай у матеріалі.
Для правильного зростання овоч потребує таких речовин:
За весь час росту рослину потрібно підгодовувати до п’яти разів. Перші основні підживлення потрібно робити у червні. Саме тоді починається початкова фаза зростання рослини. Тоді необхідно вносити органічні та мінеральні добрива.
Та не менше садівникам хочеться вже швидше скуштувати й полуницю. Перед цим про неї теж треба подбати. Читай, якими добривами найкраще підживлювати полуницю.
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