Підживлення моркви у червні: що потрібно овочам для активного росту

Морква вважається невибагливою культурою. Вона добре розвивається і росте тоді, коли її вчасно поливають та вносять добрива.

Підживлення моркви у червні: як його здійснити та які засоби використовувати — читай у матеріалі.

Чим підгодувати моркву для росту і чого вона потребує

Для правильного зростання овоч потребує таких речовин:

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Фосфор. Його краще використати після першого літнього місяця. Він сприяє правильному формуванню плодів та збільшенню їх щільності. Калій. Він потрібний моркві завжди. Саме калій стабілізує обмінні процеси. Марганець. Також підгодовують ще й бором у липні. Ці речовини необхідні для твердості моркви.

Як правильно удобрювати моркву: основні правила

Починають підгодовувати моркву з початком літа. Перед цим ґрунт потрібно просушити й вибрати період стабільної температури. Удобрювати моркву потрібно під час поливу. Таким чином, поживні речовини краще засвоюються коренеплодами. Якщо ти купуєш добрива для моркви, то стеж за тим, щоб в них були зола, бор, азот, фосфор та калій.

Скільки разів потрібно підгодовувати моркву

За весь час росту рослину потрібно підгодовувати до п’яти разів. Перші основні підживлення потрібно робити у червні. Саме тоді починається початкова фаза зростання рослини. Тоді необхідно вносити органічні та мінеральні добрива.

Чим підгодувати моркву у червні: народні та професійні засоби

Сечовина. Її потрібно вносити на самому початку, після посадки. Її розводять у 10 л води й додають туди калійну магнезію, суперфосфат. Потім поливають цією сумішшю під час дощів. Нітрофоска. Вона потрібна для початкового підживлення. Просто візьми 1/2 ст.л. нітрофоски, розчиненої в половині відра води. Полий та оброби відразу після дощу. Курячий послід. Це — хороший й натуральний вид добрива. Найкраще ним удобрювати землю до посадки. Для цього візьми 2 ст.л. курячого посліду і змішай із 1 ч.л. нітрофоски. Додай туди 10 л води. Можна таким засобом проливати ґрунт, а також обприскувати отриманою сумішшю за допомогою лійки. Попіл. Такий вид підживлення також ідеально підходить для найпершого періоду перед посадкою. Візьми дві склянки попелу або чотири склянки золи й всип у два літри окропу, настоюй добу. Потім верхню частину настою вилий в лійку, а потім влий ще 5 л води й кілька крапель марганцівки. Поливай краще увечері, але на вологий ґрунт. Соляний розчин. Його використовують при посадці моркви. Просто візьми відро води, розчини в ньому 1 ч.л. солі з розрахунку на квадратний метр грядки. Поливай не під корінь, а лише поміж рядами.

Та не менше садівникам хочеться вже швидше скуштувати й полуницю. Перед цим про неї теж треба подбати. Читай, якими добривами найкраще підживлювати полуницю.

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