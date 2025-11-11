Куди поїхати на Новий рік 2026: цікаві напрямки та локації для зимового відпочинку

Свята наближаються, а це означає, що відпочинковий період от-от постукає у наші вікна! І попри те, що під час воєнного стану всі святкові вихідні скасовуються, українцям варто відпочивати — хоча б у такі зимові дні.

Редакція Вікна-новини підшукала для тебе пропозиції, куди ти зможеш поїхати з рідними та друзями на Новий рік чи Різдво в Україні.

Куди поїхати на Новий рік чи Різдво в Україні: особливі місця для зимового відпочинку

Окрім традиційних Карпат на Заході України, є ще безліч локацій, які можуть тебе зацікавити: тут знайдеться й активний відпочинок на лижах та сноубордах, і пропозиції спокійного проведення часу чи прогулянок історичними місцинами.

Де можна покататися на лижах

Пилипець — другий за висотою гірськолижний курорт в Україні. Він розташований на березі невеликої річки Площанка на висоті 750 м над рівнем моря. Протяжність найдовшої траси — 4000 м. Тут буде цікаво і професійним лижникам, і новачкам.

— другий за висотою гірськолижний курорт в Україні. Він розташований на березі невеликої річки Площанка на висоті 750 м над рівнем моря. Протяжність найдовшої траси — 4000 м. Тут буде цікаво і професійним лижникам, і новачкам. Драгобрат — найвищий гірськолижний курорт України, його висота сягає 1700 м над рівнем моря. Він розташований біля села Ясіня, за 120 км від Івано-Франківська.

— найвищий гірськолижний курорт України, його висота сягає 1700 м над рівнем моря. Він розташований біля села Ясіня, за 120 км від Івано-Франківська. Плай — гірськолижний комплекс у селі Плав’я Закарпатської області. Тут є траси для різних рівнів підготовки.

Красія — курорт у селі Вишка Закарпатської області. Це чудове місце для лижників-початківців. До того ж тут є все для пасивного відпочинку.

— курорт у селі Вишка Закарпатської області. Це чудове місце для лижників-початківців. До того ж тут є все для пасивного відпочинку. Поляниця — традиційне місце відпочинку багатьох українців. Окрім легендарної Буковелі тут є чимало інших місць для катання.

Захід України: відпочинок узимку

Неподалік від Львова є кілька цікавих локацій для відпочинку з друзями та дітьми. Для останніх особливо цікавими стануть зоопарки.

Меденичі

Село Меденичі розташоване за 57 км від Львова. Однойменний зоопарк — це спеціальні умови для тварин, яких раніше визволили з неволі та жахливих умов утримання.

Зоопарк має велику територію, де тварини утримуються в максимально близьких до справжніх умовах. До того ж багатьох екзотичних тваринок можна побачити й узимку: їхні вольєри утепляють та закривають склом, що утримує тепло.

А ще на території розташований великий ресторан та є місце для прогулянок — тож дітям точно не буде сумно!

Бережани

Селище Бережани є центром усіх історичних пам’яток Львівської області. Розташоване воно за майже 90 км від самого Львова. А зовсім поруч є селище з багатонадійною назвою — Рай.

Це не лише прекрасний історичний парк Потоцького із мисливським палацом, водоймами та старовинними деревами. Тут також приємно здивують інші колоритні об’єкти в околиці.

Східниця, Моршин, Трускавець

Звичні, та від того не менш привабливі курорти, які наповнюють гостей лікувальною водою та чистим лісовим, передгірським повітрям.

Усі три курорти розташовані на відстані 80-100 км від Львова.

Зацікавити гостей курорти можуть не лише водою, а й парками, лісами та історичними пам’ятками. До того ж дістатися можна автобусом — маршрутні автобуси ходять до цих локацій щоденно.

Косино

Термальні води Косино славляться не лише на всю Україну, а й увесь світ! Розташований курорт у Закарпатській області, в селі Косонь Берегівського району.

Окрім термальних басейнів тут можна знайти безліч цікавих напрямів для відпочинку, а також місць для прогулянки.

Мінеральні води Сатанова

У Сатанові Хмельницької області також можна знайти лікувальні мінеральні джерела. Курорт досить розвинений, є кілька санаторіїв, тож відпочинок буде вельми комфортним.

Цікавий і сам Сатанів. Хоч це всього лише селище міського типу, в ньому є кілька важливих пам’яток, серед яких ворота в місто, збережені ще з 15-го століття, замок того ж часу, старовинне єврейське кладовище та синагога.

Сколівські Бескиди

Сколівські Бескиди не залишать нікого байдужим! Для кількагодинного відпочинку чудово підійдуть водоспад Гуркало та гора Парашка поруч нього. Тут ти зможеш і сходження на схили гір попрактикувати, і насолодитися чарівною гірською природою.

Садиба Святого Миколая

Якщо відпочинок планується з дітьми, то кращого місця в Івано-Франківській області годі й шукати. На день Святого Миколая можна відвідати садибу Чудотворця, щоб вселити у маленьке серденько віру в чудеса.

Дерев’яна резиденція Святого Миколая знаходиться на території національного природного парку Гуцульщина. Діти та дорослі зможуть відвідати робочий кабінет Святого Миколая, зробити новорічні іграшки своїми руками, відвідати музей природи та погуляти парком.

Де відпочити взимку у Центральній Україні

Для тих, хто хоче відпочити неподалік від свого дому у центрі нашої країни, радимо відвідати кілька локацій у Полтавській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Качанівка

Мальовниче село, де творив Тарас Шевченко та жили найбагатші магнати України 19 сторіччя — Тарновські. Цей палацово-парковий комплекс зберігся у практично первісному вигляді, пережив дві війни та приймає на своїй локації кіногрупи для фільмування історичних стрічок. Між іншим, серіал Кріпосна знімали у Качанівці.

Качанівка є одним із семи чудес України! Розташована вона у Чернігівській області.

Тут можна насолодитися зимовою природою, палацом та поцікавитися різними веселощами, які проходять на території ансамблю.

Диканька

Диканька — це саме те місце, яке варто відвідати у передноворічний період! Розташоване селище у Полтавській області, а локація увібрала в себе та зберегла традиції та культуру місцевих.

Безсумнівний плюс цієї пропозиції в тому, що дістатися до Диканьки досить просто: від Полтави ходять регулярні автобуси.

Парк Київська Русь

Розважальний парк Київська Русь розташований в селі Копачів Київської області. Це місце підійде для любителів історії. Відтворений в реальних розмірах дитинець Києва 5-13 століть вражає уяву.

Цікаво тут буде й дітям: розваги та костюмовані працівники зацікавлять кожного. Дорослі зможуть постріляти з лука.

