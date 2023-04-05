Що подарувати другу на День народження: оригінальні та креативні ідеї

У твого друга скоро день народження, і ти в роздумах, що йому подарувати? Адже хочеться, аби подарунок був потрібним і сподобався товаришу. І якщо на запитання, що подарувати на День народження, він відповідає нічого не треба або не знаю, тоді ти потрапив за адресою! Не можна ж залишати близьку людину в її день без подарунка.

Ми розповімо про цікаві та неординарні ідеї подарунків на День народження, що можуть сподобатися твоєму другові.

Що можна подарувати другу на День народження

Музичний інструмент

Гітара, наприклад, може бути чудовим подарунком для друга, якщо він цікавиться музикою. Особливо, якщо він вже грає на гітарі або ти знаєш, що він давно мріяв про неї. Це може бути дуже особистим подарунком, який показує, що ти добре знаєш свого друга та підтримуєш його захоплення.

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Але не гітарою єдиною: пильно придивись до інших музичних інструментів.

Подарунок-експеримент

А чому б не подарувати йому щось незвичне та інтерактивне? Мова про набір для приготування коктейлів, який містить рецепти та складники для кількох різних коктейлів. Це може стати чудовим подарунком для твого друга, якщо він любить готувати або ж цікавиться виготовленням коктейлів та любить експериментувати.

Також такий набір може бути гарним способом провести час разом із друзями, готуючи та насолоджуючись коктейлями разом.

Емоційний подарунок

Фотокнига зі спільними спогадами та фотографіями від перших днів дружби до сьогодення чи книга, яку ти написав(-ла) самостійно про ваші найкращі спільні моменти та пригоди разом. Або ж можна усе це поєднати. Тут усе залежить від твоєї фантазії.

Та ми упевнені, що такий подарунок не залишить байдужим нікого і змусить погортати його сторінки ще не один раз.

Одяг

Футболка чи худі можуть стати недорогим, проте дуже цінним подарунком. До речі, можеш витратити трішки більше часу, але персоналізувати цей подарунок.

Наприклад, надрукуй на одязі спільне фото, логотип улюбленого музичного гурту або ж фразу, яку розумієте лише ви вдвох.

Курси або майстер-клас

За останні роки в мережі набрали широкої популярності різні курси, оскільки багатьох приваблює можливість освоїти нову професію, вдосконалити знання та навички чи знайти нове хобі. Нині їх вибір просто величезний: IT, кулінарні курси, майстер-клас з вокалу чи гри на музичному інструменті тощо. Усе залежить від захоплень та вподобань твого товариша!

Раніше ми розповідали, що подарувати братові на День народження.

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