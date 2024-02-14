Подаруй трохи любові! Волонтерські ініціативи на День святого Валентина — як долучитися

Найкращий спосіб відсвяткувати День святого Валентина — подарувати комусь трохи тепла та любові. Неважливо, чи є у тебе пара на це свято, зробити щасливими можна навіть незнайомих людей. Читай, як відзначити День закоханих — про волонтерство та святкові збори.

Волонтерство на День святого Валентина: збори та як відзначити

На День святого Валентина не завжди є пара, але завжди є можливість зробити цей світ трохи кращим! Нашої уваги та любові потребують тисячі людей, а насамперед наші військові. Тож День закоханих можна присвятити благодійності та теплу.

Долучитися можна до тематичних чи термінових зборів, що легко знайти серед друзів чи у великих фондів. А також до місцевих ініціатив. До прикладу, у Полтаві на 14 лютого волонтери продаватимуть квіти й подарунки.

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А на зібрані кошти придбають монокуляр для полтавців у резерві 3-го механізованого батальйону 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Полтавці можуть прийти 14 лютого об 11:00 за адресою вул. Небесної сотні 12, тут продаватимуть тюльпани, крафтовий шоколад, цукерки, шкарпетки та листівки.

Підтримати збір, якщо ти не в Полтаві, можна за цими реквізитами: 5375 4112 1440 9935.

Збори на День святого Валентина, до яких можна і варто долучитися:

Збір про любов від фонду UAID. Фонд збирає 350 тис. грн на пікап для 32 ОМБР. Долучитися можна за цим номером картки 5375 4112 1458 5841 чи за посиланням на банку у профілі. Збір Серце в броні від Українського Жіночого Батальйону. УЖБ збирає на закриття запитів українських захисників. Ти можеш придбати благодійну креативну валентинку самостійно чи подарувати її інкогніто. Збір для Азову Штурмові роботи. 20 млн грн збирають на закупівлю наземних роботизованих комплексів. Долучитися до нього ти можеш за цим посиланням.

Як відсвяткувати День святого Валентина з користю для інших

Ось ще кілька варіантів, як подарувати свято не лише собі, а й іншим людям навколо:

Підтримати притулки для тварин.

Навідатися у дитячі будинки чи будинки для літніх людей.

Придбати щось у майстрів/виробників твого регіону.

Організувати свій збір.

Стати донором крові.

Надіслати подарунки нашим захисникам.

Написати пост про важливість та вдалі приклади допомоги іншим.

Подарувати друзям чи близьким квіти.

Зробити комплімент незнайомій людині.

Зробити генеральне прибирання вдома та віддати непотрібні речі на благодійність.

Поширити інформацію про адаптацію військових у цивільному житті.

Дізнатися більше про правильне спілкування з військовими, що мають інвалідність.

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