Подаруй трохи любові! Волонтерські ініціативи на День святого Валентина — як долучитися

Найкращий спосіб відсвяткувати День святого Валентина — подарувати комусь трохи тепла та любові. Неважливо, чи є у тебе пара на це свято, зробити щасливими можна навіть незнайомих людей. Читай, як відзначити День закоханих — про волонтерство та святкові збори.
На День святого Валентина не завжди є пара, але завжди є можливість зробити цей світ трохи кращим! Нашої уваги та любові потребують тисячі людей, а насамперед наші військові. Тож День закоханих можна присвятити благодійності та теплу.
Долучитися можна до тематичних чи термінових зборів, що легко знайти серед друзів чи у великих фондів. А також до місцевих ініціатив. До прикладу, у Полтаві на 14 лютого волонтери продаватимуть квіти й подарунки.
А на зібрані кошти придбають монокуляр для полтавців у резерві 3-го механізованого батальйону 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Полтавці можуть прийти 14 лютого об 11:00 за адресою вул. Небесної сотні 12, тут продаватимуть тюльпани, крафтовий шоколад, цукерки, шкарпетки та листівки.
Підтримати збір, якщо ти не в Полтаві, можна за цими реквізитами: 5375 4112 1440 9935.
Збори на День святого Валентина, до яких можна і варто долучитися:
Ось ще кілька варіантів, як подарувати свято не лише собі, а й іншим людям навколо:
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