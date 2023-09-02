Корейські гурти, які підривають соцмережі! Кого слухає твоя дитина: добірка

Одними з найпопулярніших і найяскравіших зірок на музичних просторах є корейські гурти або k-pop. Цей стиль музики за останні роки набрав світової популярності й уже не обмежується лише Азією. Це музика, що завоювала серця молоді по всьому світу.

Ти, напевно, чув(-ла), як твоя дитина співає пісні корейською мовою або в захваті розповідає про новий кліп свого улюбленого k-pop гурту. Можливо, для тебе це ще невідомі імена й обличчя, але ці гурти вже стали частиною її світу. І якщо ти хочеш зрозуміти, що таке k-pop, і які музичні гурти обожнює твоя дитина — тоді залишайся з нами.

BTS

Це одна з найпопулярніших K-pop груп, назва яких розшифровується як Bangtan Sonyeondan, що перекладається дослівно як Куленепробивні бойскаути. BTS стали світовим феноменом та вивели корейську музику на новий рівень. Гурт складається з семи учасників: PM, Джіна, Шуґи, Джей-Хоупа, Чіміна, Ві, Чонґука.

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Їхні пісні зазвичай містять соціальні коментарі, ідеї самовираження та підтримки молоді. З часом вони стали більше, ніж просто гуртом — це ціла культура, що об’єднала мільйон фанатів по всьому світу.

Twice

Жіночий гурт Twice з Південної Кореї став одним з головних представників жіночого k-pop. Він складається із дев’яти учасниць: Найон, Чоньон, Хіраї Момо, Сана, Джіхьо, Міна, Дахьон, Чейон і Цзуї. Вони дебютували у 2015 році та швидко набрали популярність завдяки кольоровому іміджу, хітам, що залишаються на слуху, та виступами, що захоплюють.

У дискографії гурту наявні пісні трьома мовами: корейською, англійською та японською. Учасниці Twice відомі своєю позитивною енергією та піснями, які здатні підняти настрій.

Stray Kids

Stray Kids — гурт, який дебютував у 2018 році та привертає увагу глибокими текстами пісень і міцними реп-партіями. Колектив k-pop гурту складається з восьми учасників: Бан Чан, Лі Ноу, Чанбін, Хьонджин, Хан, Фелікс, Синмін та Ай’Ен.

До речі, цікаво, що Stray Kids створювалися на очах у мільйонів людей. У 2017 році продюсери майбутнього гурту оголосили кастинг на шоу, учасники якого змагалися за право стати учасником нового гурту. На телешоу вони танцювали, співали та показували усі свої таланти.

Згодом залишилося дев’ятеро найсильніших учасників, які, власне, й стали учасниками Stray Kids.

Black Pink

Black Pink відомі своїм виразним стилем, сумішшю k-pop та західної музики. Учасниці гурту: Джісу, Дженні, Розе та Ліса. Жіночий квартет дебютував у 2016 році, і з того часу його популярність лише росте.

Вони вирізняються своїми потужними вокальними даними, модними образами і харизмою, яка здатна заворожити слухачів.

Exo

Exo — це південнокорейсько-китайський чоловічий гурт, який з’явився на сцені у 2012 році. Вони одразу ж здобули величезний успіх завдяки своєму унікальному звучанню і концепції.

На початку свого існування гурт складався з 12 учасників. Та нині їхнє число скоротилося до дев’яти: Сюмін, Сухо, Лей, Бекхьон, Чаньоль, Чен, ДіО, Кай та Сехун.

Exo відомі своєю здатністю суміщати різні жанри та впроваджувати нові елементи у свої пісні, що робить їх одними з найбільш інноваційних представників k-pop.

ENHYPEN

ENHYPEN — це відносно новий південнокорейський чоловічий гурт у світі k-pop, який дебютував у 2020 році. До складу гурту належить сім учасників: Хісин, Джей, Джейк, Сонхун, Сону, Чонвон і Ні-Кі.

За короткий час вони змогли зарекомендувати себе як талановиті виконавці з глибокими текстами пісень і харизматичними виступами. Вони вже здобули численну армію фанатів та продовжують завойовувати серця слухачів.

NCT

NCT є унікальним проектом у світі k-pop, оскільки вони не мають стабільного складу. Замість того, у них є кілька підгруп, які функціонують незалежно одна від одної.

Ця структура дає змогу гурту експериментувати з різними музичними стилями та концепціями, завдяки чому NCT завжди — на передовій k-pop індустрії. Утворився NCT у 2016 році.

До речі, цей гурт знімав один зі своїх кліпів в Україні. Кліп на пісню Boss був знятий у Києві та опублікований у 2018 році. З того моменту відео набрало на YouTube більше ніж 185 млн переглядів.

Раніше ми розповідали тобі, чому дитині потрібно слухати музику та як вона впливає на малечу.

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