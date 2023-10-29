Шоу-біз

Згасла ще одна зірка. Помер Метью Перрі з культового серіалу Друзі

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 29 Жовтня 2023, 10:08
Метью Перрі помер
Фото: IMDb

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Олександр Пасховер
Цей день перевернув все! Історія Олександра Пасховера про життя між двома війнами Ізраїлю та України
маринад цибулі до салату
Секретний інгредієнт смачних салатів. Як замаринувати цибулю: рецепт
Як будити дитину зранку
Щоб без сварок та запізнень: як правильно будити дитину після канікул
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сара Джессіка Паркер продюсує фільм про українських танцюристів балету
Сила українців крізь призму балету: що відомо про фільм Перший ряд, продюсеркою якого стала Сара Джессіка Паркер
Відчайдушні домогосподарки
Тоді та зараз: як змінилися актори та акторки культових Відчайдушних домогосподарок
Акторку Ґаль Ґадот можуть мобілізувати до ізраїльської армії
Ми маємо повернути своїх дітей! Зірку стрічки Диво-жінка Ґаль Ґадот можуть мобілізувати до армії Ізраїлю
Том Гарді фільми та серіали
Шукаєш, що б цікавого подивитися? Тримай добірку фільмів та серіалів з Томом Гарді

Відео
0:05:57
Олександр Пасховер

Цей день перевернув все! Історія Олександра Пасховера про життя між двома війнами Ізраїлю та України
0:04:37
Розповідаємо, як разом працювали українські та американські фахівці
Збирали обличчя по шматочках — як хірурги зі США та України оперували українських військових
0:04:20
Мобільні вогневі групи
Підліт за 15 хвилин! Таємниці роботи вогневих груп зсередини — репортаж
0:06:25
Україна після перемоги
Демографічна криза та дефіцит робочої сили: з якими проблемами зіштовхнеться Україна після закінчення війни
0:07:43
Кількість хворих на гепатит А на Вінничині збільшилася до 135 людей
135 хворих на гепатит А на Вінниччині. Як проявляється хвороба та чи є вакцина в Україні
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 27 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:10:28
Бійці 67 ОМБр ДУК
Кожен бій — це кров та піт піхотинців: унікальний репортаж із “зачарованого” Серебрянського лісу
0:08:41
3 окрема штурмова бригада
Мегазбір на 30 мільйонів для 3 ОШБр! Допоможи героям із зимовою амуніцією
0:08:01
Навчання ВМС у Великій Британії
Тепер міни не страшні? Що відомо про навчання українських ВМС у Великій Британії та розмінування Чорного моря
0:02:58
Холодний Яр
Набридло це знущання, коли стирають моє місто з лиця землі. Одкровення холодноярівців з-під Бахмута
Більше відео
Як і коли треба обрізати виноград восени
Читати далі
Очі бояться, а руки роблять: як і коли треба обрізати виноград восени
Манікюр на гелловін 2023
Читати далі
Ідеї манікюру на Гелловін 2023: від мінімалізму до зображення героїв улюблених фільмів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь