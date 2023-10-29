Згасла ще одна зірка. Помер Метью Перрі з культового серіалу Друзі

У Лос-Анджелесі у власному будинку померла зірка серіалу Друзі, відомий актор Метью Перрі. Йому було 54 роки.

Про це повідомляє The New York Post.

Як зазначається, Метью Перрі помер у джакузі. Попередня причина смерті – зупинка серця.

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Ані наркотичних речовин, ані слідів насилля на тілі Метью не виявлено.

Зауважимо, що актор мав залежність від наркотиків й алкоголю, і розповідав, що витратив на боротьбу з цим близько $9 млн. Йому доводилося проходити реабілітацію 15 разів.

Метью Перрі: фільми й чим відомий

Актор Метью Перрі відомий за роллю Чендлера Бінга у культовому серіалі Друзі.

Крім того, він знімався у фільмах Танго втрьох, Девʼять ярдів, Шахраї, Татові знову 17 та інших.

– Метью був неймовірно обдарованим актором…Вплив його комедійного генія відчувався по всьому світу, і його спадщина житиме в серцях багатьох людей, – так прокоментували смерть актора у студії Warner Bros.

Сумуєш через втрату культового героя? Можливо, саме кінематограф зможе розрадити. Дивись список фільмів з високим рейтингом, які варто переглянути – від класики про вічну свободу до драматичних дилем.

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