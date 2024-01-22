Як приготувати пшеничну кашу на воді та молоці — всі кроки і пропорції

Пшенична каша — поживна і корисна, але багато хто стикається з проблемами у її приготуванні, тому надає перевагу іншим аналогам. Зазвичай вся біда лише у неправильних пропорціях крупи й рідини, однак, не знаючи як приготувати пшеничну кашу, люди відмовляють собі у задоволенні посмакувати цією простою, але смачною стравою. Ми пояснимо, як приготувати пшеничну кашу і що треба знати про пропорції.

Як приготувати пшеничну кашу: рецепт на воді

Для цього рецепту тобі знадобиться:

крупа пшенична — 1 склянка;

вода — 2 склянки;

сіль — на смак;

вершкове масло — 30 г.

Важливо: якщо полюбляєш більш в’язку консистенцію каші, то збільшуй кількість води до 3-х склянок. Якщо ж надаєш перевагу розсипчастій, залишайся на 2-х.

Пшеничну крупу очисть від зайвого бруду і ретельно промий декілька разів, поки вода не стане прозорою. Залий необхідною кількістю склянок і додай солі за своїм смаком.

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На середньому вогні вари кашу до кипіння, а потім зменш вогонь і продовжуй варити під закритою кришкою ще 20 хвилин. Кашу потрібно регулярно перемішувати, щоб вона не пригоріла до стінок і дна каструлі.

Згодом виключи вогонь і замотай каструлю у махровий рушник, щоб крупа настоялась ще 10-15 хвилин. Коли каша повністю приготується, додай вершкового масла і ретельно перемішай.

Рецепт пшеничної каші на молоці

Найкраще така каша смакує солодкою, отож, підготуй наступні інгредієнти:

пшенична крупа — 1 склянка;

вода — 1 склянка;

молоко — 1 склянка;

цукор — 1 чайна ложка;

сіль — одна дрібка;

вершкове масло — 30 г.

Не забувай, що ти завжди можеш зробити кашу більш водянистою, додавши ще одну склянку молока.

Аналогічно першому рецепту очисть і промий крупу, залий склянкою води й додай солі. Вари на середньому вогні 10 хвилин, а потім додай склянку молока (бажано підігрітого) і цукор, після чого вари ще 15-20 хвилин на невеликому вогні. Не забувай помішувати кашу під час приготування.

Далі вимикаємо плиту, додаємо масло і залишаємо настоятися під закритою кришкою ще 10 хвилин. До цього варіанту каші можеш додати шматочки фруктів або свіжих ягід.

Не знаєш, як переконати дитину їсти каші? Читай про рецепти, які точно прийдуться їй до вподоби.

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