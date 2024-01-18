Як виростити петунію з насіння в домашніх умовах: прості та важливі поради

Петунії — це одні з найпопулярніших однорічних квітів через свій тривалий період цвітіння. Бутони бувають різних кольорів і візерунків, і цвітуть з весни до заморозків.

Щоб ця красуня потішила тебе цвітом, потрібно спочатку докласти зусиль, щоб її виростити. Докладніше про те, як виростити петунію з насіння в домашніх умовах, читай у нашому матеріалі.

Вирощування петунії в домашніх умовах

Є два способи посадки — через розсаду і висів насіння прямо у відкритий ґрунт.

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Через свій крихітний розмір насіння петунії сіяти важко. Тому найлегше використовувати гранульоване насіння, а для зручності його часто змішують з піском.

На розсаду насіння петунії потрібно висівати із середини січня до середини березня. Для хороших сходів потрібне додаткове освітлення спочатку протягом 7-8 годин.

При висіві потрібно враховувати, що ранні сорти починають цвісти через два місяці після появи сходів, а пізні — через три. Отож, якщо ти хочеш, щоб рослина розцвіла у квітні, то насіння на розсаду потрібно висівати у січні, а якщо до кінця травня — то в середині березня.

Посадка насіння у відкритий ґрунт проводиться наприкінці травня, коли мине загроза нічних заморозків та встановиться тепла погода.

Вирощування петуній з насіння

Насіння рівномірно висівають по поверхні чистого вологого торф’яного субстрату в ящиках або лотках. Потім обережно вдавлюють пальцями насіння в ґрунт і проводять полив за допомогою пульверизатора.

Після цього необхідно накрити контейнер пластиковою кришкою або поліетиленовою плівкою. Посіви слід розмістити в теплому місці за температури +20…+25°С і далеко від прямих сонячних променів до самого проростання. Зазвичай цей процес займає від семи до десяти днів.

Під час пророщування насіння необхідно періодично знімати кришку для провітрювання і робити поливи. У похмуру погоду найкраще поливати розсаду вранці, а в сонячну — ввечері. Після появи сходів кришку прибирають і переносять місткість у світле, але більш прохолодне місце з температурою +18°С вдень і +12…+18°С вночі.

Потім петунії розміщують під звичайними люмінесцентними лампами для того, щоб вони добре росли. Молодим рослинам потрібно по 18 годин світла в день. За мірою росту рослин, потрібно підіймати лампу, щоб вона завжди була на відстані 10-15 см.

Розсаду петунії потрібно підгодовувати кожні два тижні рідкими добривами з поливом.

Щоб не було опіків на ніжних листочках, слідкуй за тим, щоб на листках не залишалися краплі з добривами.

За тиждень до висадки розсади у відкритий ґрунт, сіянці виносять удень на вулицю, а на ніч заносять назад у приміщення.

Для отримання пишного цвітіння, петунію висаджують на сонячних ділянках. Квіти не вимогливі до врожайності ґрунту, головне для них — це хороший дренаж. Для його поліпшення рекомендується внести в ґрунт компост або гній.

Вирощування петунії з насіння в домашніх умовах: відео

Сподіваємось, твої зусилля дадуть результат і в тебе виростуть квіти, які дуже довго милуватимуть око своїм різнобарв’ям.

А якщо тебе цікавить, що можна ще посіяти у січні на розсаду, щоб влітку отримати врожай — читай наш матеріал про це.

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