Рецепти смачних зимових напоїв: цей список без глінтвейну та какао

Взимку ми частіше п’ємо теплі напої, популярним зимовим напоєм є глінтвейн: як алкогольний, так і безалкогольний.
Але існує багато різних цікавих та смачних напоїв, які можна приготувати для затишного вечора: для себе, щоб розслабитися, для вузького кола друзів та для великої вечірки.
Ми розповімо про смачні зимові напої та як їх приготувати.
Це індійський напій, який готують з чаю, молока та спецій. Він смачний та має приємний аромат.
Інгредієнти для чаю масала:
Насамперед треба розмолоти насіння кардамону та розтовкти імбир. Далі закип’ятити воду та додати до неї цукор, чайну заварку, спеції та імбир. Усе це треба прокип’ятити кілька секунд.
Потім до цієї заварки зі спеціями додати молоко, попередньо його нагрівати не потрібно. Дати чаю з молоком закипіти. Потім усе це процідити.
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Один із популярних напоїв взимку, він густіший та шоколадніший за какао.
Інгредієнти американського гарячого шоколаду:
Усі інгредієнти, крім рідкого молока, треба змішати у кухонному комбайні.
Потім молоко нагріти у маленькій каструлі на вогні, поки не з’являться бульбашки. Додати до молока ¼ чашки суміші та продовжувати нагрівати, постійно помішуючи, поки не з’явиться піна. Потім налити шоколад у чашку та пити.
Цей напій багатий вітамінами. Його смак — це мікс фруктових соків і ягід журавлини.
Інгредієнти для пуншу з журавлини:
Насамперед треба змішати усі соки та нагріти їх, але не доводити до кипіння. Потім на дно чашки покласти кілька шматочків цитрусових та журавлину. Усе залити теплим соком — напій готовий.
Цей напій можна зробити і алкогольним, додавши ром, шампанське або сидр.
Цей напій можна зробити і алкогольним, додавши ром, шампанське або сидр.
Певною мірою це більше десерт, ніж напій. Він чимось схожий на гоголь-моголь. Цей слабоалкогольний молочно-яєчний напій має виразний аромат мускатного горіха, а також можна вловити нотки кориці та гвоздики.
Інгредієнти для Ег-нога:
Спершу треба збити яйце, жовтки та цукор, щоб утворилася біла суміш. Окремо довести до кипіння молоко, вершки та прянощі.
Потім прибрати з молока цілі спеції та вливати його тонким струменем до яєць з цукром. Але робити це треба лише помішуючи яйця.
Після цього додати ром і ще раз все добре перемішати. Дати суміші охолонути та поставити в холодильник на ніч. Їсти Ег-ног холодним, посипавши тертим мускатним горіхом.
Цей чай багатий вітамінами, він має кислий смак, але це можна виправити, додавши цитрусових або цукор.
Інгредієнти для обліпихового чаю:
Можна купити ягоди обліпихи, вимити їх та перетерти. Або купити уже перетерту обліпиху.
Окропом ошпарити чайник для заварки та вилити воду. У чайник покласти обліпиху і заварку та залити окропом, залишити на 7-10 хвилин.
У чай додати мед до свого смаку. Також цей чай можна робити без заварки, а додати апельсин, м’яту, корінь імбиру або корицю.
У чай додати мед до свого смаку. Також цей чай можна робити без заварки, а додати апельсин, м’яту, корінь імбиру або корицю.
Це слабоалкогольний напій з цитрусовим присмаком. Його смак може тобі сильно сподобатися.
Інгредієнти для мигдалевого пуншу:
Спершу треба змішати лимонад, імбир, мигдальний екстракт та поставити суміш охолоджуватися.
Потім змішати сік шести апельсинів і лимона, додати цукор. Окремо збити білки в густу піну та обережно додати до соків. Поставити у морозильну камеру, поки не почне замерзати. Потім швидко збити це за допомогою блендера, щоб утворилася така собі льодяна крихта. Знову поставити у морозилку до повного застигання.
Після цього в охолоджену лимонадну суміш повільно додати імбирне пиво, злегка помішуючи. Готовий сорбет ложкою покласти у пунш. Можна додати шматочки фруктів.
Колись збитень був дуже популярним, але потім його почали вживати менше. Але збитень можна приготувати в домашніх умовах.
Інгредієнти збитню:
Цукор розчинити у воді. Корінь імбиру почистити та порізати тонкими пластинками.
Додати до води з цукром, цедру лимона та інші прянощі та довести воду до кипіння. Потім зменшити вогонь та варити близько години. Вимкнути плиту й дати напою постояти ще 15 хвилин.
Розрізати лимон навпіл, з однієї частини вичавити в напій сік та перемішати, додати мед. Збитень процідити та розлити у склянки, додати шматочки свіжого лимона.
Один із найпопулярніших напоїв у світі — кава. Її п’ють у будь-яку пору року. Раніше ми розповідали, що треба знати про каву та види зерен.
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