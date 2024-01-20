Рецепти смачних зимових напоїв: цей список без глінтвейну та какао

Взимку ми частіше п’ємо теплі напої, популярним зимовим напоєм є глінтвейн: як алкогольний, так і безалкогольний.

Але існує багато різних цікавих та смачних напоїв, які можна приготувати для затишного вечора: для себе, щоб розслабитися, для вузького кола друзів та для великої вечірки.

Ми розповімо про смачні зимові напої та як їх приготувати.

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Рецепти зимових напоїв

Чай масала

Це індійський напій, який готують з чаю, молока та спецій. Він смачний та має приємний аромат.

Інгредієнти для чаю масала:

молоко — 400 мл

чай — 2 ст. л.

молотий кардамон — 1 ст. л.

молотий чорний перець — 0,5 ч. л.;

вода — 100 мл

цукор — 2 ст. л.

корінь свіжого імбиру — кубик 3х3 см

Як приготувати чай масала

Насамперед треба розмолоти насіння кардамону та розтовкти імбир. Далі закип’ятити воду та додати до неї цукор, чайну заварку, спеції та імбир. Усе це треба прокип’ятити кілька секунд.

Потім до цієї заварки зі спеціями додати молоко, попередньо його нагрівати не потрібно. Дати чаю з молоком закипіти. Потім усе це процідити.

Американський гарячий шоколад

Один із популярних напоїв взимку, він густіший та шоколадніший за какао.

Інгредієнти американського гарячого шоколаду:

цукор — 1 склянка

чорний шоколад — 180 г

какао-порошок — 1 склянка

сухе знежирене молоко — 0,5 склянки

ванільний цукор/ванільний екстракт — 1 ч. л.

сіль – ¾ ч. л.

молоко — 1 склянка.

Як приготувати американський гарячий шоколад

Усі інгредієнти, крім рідкого молока, треба змішати у кухонному комбайні.

Потім молоко нагріти у маленькій каструлі на вогні, поки не з’являться бульбашки. Додати до молока ¼ чашки суміші та продовжувати нагрівати, постійно помішуючи, поки не з’явиться піна. Потім налити шоколад у чашку та пити.

Пунш з журавлини

Цей напій багатий вітамінами. Його смак — це мікс фруктових соків і ягід журавлини.

Інгредієнти для пуншу з журавлини:

журавлина — 100 г

сік журавлини — 100 мл

апельсиновий сік — 500 мл

яблучний сік — 500 мл

сік лайма — 1 шт.

шматочки апельсина та лайма

Як приготувати пунш з журавлини

Насамперед треба змішати усі соки та нагріти їх, але не доводити до кипіння. Потім на дно чашки покласти кілька шматочків цитрусових та журавлину. Усе залити теплим соком — напій готовий.

Цей напій можна зробити і алкогольним, додавши ром, шампанське або сидр.

Ег-ног

Певною мірою це більше десерт, ніж напій. Він чимось схожий на гоголь-моголь. Цей слабоалкогольний молочно-яєчний напій має виразний аромат мускатного горіха, а також можна вловити нотки кориці та гвоздики.

Інгредієнти для Ег-нога:

молоко — 750 мл

вершки 20% — 250 мл

жовтки — 4 шт.

яйце — 1 шт.

цукор — 100 г

ром — 200 мл

тертий мускатний горіх — 1 ч. л.

кориця — 1 паличка;

гвоздика — 2 шт.

Як приготувати Ег-ног

Спершу треба збити яйце, жовтки та цукор, щоб утворилася біла суміш. Окремо довести до кипіння молоко, вершки та прянощі.

Потім прибрати з молока цілі спеції та вливати його тонким струменем до яєць з цукром. Але робити це треба лише помішуючи яйця.

Після цього додати ром і ще раз все добре перемішати. Дати суміші охолонути та поставити в холодильник на ніч. Їсти Ег-ног холодним, посипавши тертим мускатним горіхом.

Обліпиховий чай

Цей чай багатий вітамінами, він має кислий смак, але це можна виправити, додавши цитрусових або цукор.

Інгредієнти для обліпихового чаю:

вода — 0,5 л

чорний чай — 0,5 ч. л.

обліпиха — 1-2 ст. л.

мед — 1-2 ч. л.

Як приготувати обліпиховий чай

Можна купити ягоди обліпихи, вимити їх та перетерти. Або купити уже перетерту обліпиху.

Окропом ошпарити чайник для заварки та вилити воду. У чайник покласти обліпиху і заварку та залити окропом, залишити на 7-10 хвилин.

У чай додати мед до свого смаку. Також цей чай можна робити без заварки, а додати апельсин, м’яту, корінь імбиру або корицю.

Мигдалевий пунш

Це слабоалкогольний напій з цитрусовим присмаком. Його смак може тобі сильно сподобатися.

Інгредієнти для мигдалевого пуншу:

цукор — 150 г

апельсин — 6 шт.

білок яйця — 2 шт.

лимон — 1 шт.

лимонад — 2 склянки

мигдалевий екстракт — 30 мл

холодне імбирне пиво — 4 л

молотий імбир — 1 ч. л.

Як приготувати мигдалевий пунш

Спершу треба змішати лимонад, імбир, мигдальний екстракт та поставити суміш охолоджуватися.

Потім змішати сік шести апельсинів і лимона, додати цукор. Окремо збити білки в густу піну та обережно додати до соків. Поставити у морозильну камеру, поки не почне замерзати. Потім швидко збити це за допомогою блендера, щоб утворилася така собі льодяна крихта. Знову поставити у морозилку до повного застигання.

Після цього в охолоджену лимонадну суміш повільно додати імбирне пиво, злегка помішуючи. Готовий сорбет ложкою покласти у пунш. Можна додати шматочки фруктів.

Збитень

Колись збитень був дуже популярним, але потім його почали вживати менше. Але збитень можна приготувати в домашніх умовах.

Інгредієнти збитню:

вода — 1 л

мед — 150 г

цукор — 50 г

кардамон — 5 шт.

лимон — 1 шт.

кориця — 1 паличка

бадьян — 1 зірочка

корінь імбиру — 2-3 см

Як приготувати збитень

Цукор розчинити у воді. Корінь імбиру почистити та порізати тонкими пластинками.

Додати до води з цукром, цедру лимона та інші прянощі та довести воду до кипіння. Потім зменшити вогонь та варити близько години. Вимкнути плиту й дати напою постояти ще 15 хвилин.

Розрізати лимон навпіл, з однієї частини вичавити в напій сік та перемішати, додати мед. Збитень процідити та розлити у склянки, додати шматочки свіжого лимона.

Один із найпопулярніших напоїв у світі — кава. Її п’ють у будь-яку пору року. Раніше ми розповідали, що треба знати про каву та види зерен.

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