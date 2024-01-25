Здоров'я та краса

Спалюєш до 1000 калорій! Що таке банджі фітнес та кому підійдуть такі тренування — детально

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 25 Січня 2024, 19:30
Банджі фітнес: що це таке і кому підходять тренування у невагомості
Фото: Instagram

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