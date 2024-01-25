Спалюєш до 1000 калорій! Що таке банджі фітнес та кому підійдуть такі тренування — детально

Якщо тобі хочеться займатися спортом, але ти шукаєш щось незвичне та активне — банджі фітнес чудово для цього підійде. Адже це кардіотренування, наче у невагомості. Ми детально розповімо, що таке банджі фітнес, які його переваги та кому він підійде.

Банджі фітнес: що це таке і кому підходять тренування у невагомості

Банджі, якщо перекладати з англійської, це нейлоновий трос. Тому тренування відбуваються за допомогою тросу. На тебе вдягають спеціальний пояс-кріплення, який пристебнутий до тросу.

Трос кріпиться на стелі. Така конструкція дозволяє знімати частину навантаження, балансувати у повітрі та займатися, наче в невагомості. Ти зможеш робити високі стрибки, оберти, сальто, інші трюки, бо висітимеш на висоті 1-2 метри над підлогою.

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Банджі фітнес поєднує силові тренування з танцювальними елементами. Це дає змогу розвивати координацію, відчуття ритму, пластичність та м’язи. Заняття найчастіше є груповими — з тренером та під музику.

Напрямок прийшов до нас з тайських студій, став популярним близько 10 років тому. Усе через високу ефективність. Під час банджі тренувань спалюється значно більше калорій (до 1000 калорій за тренування), а через троси немає загрози для суглобів.

Переваги банджі фітнесу:

Активне спалювання калорій. Зміцнення м’язів. Покращення гнучкості та координації. Безпечний для колін та попереку. Заняття у групах з тренером.

Банджі фітнес має кілька протипоказань. Такий спорт не підійде для вагітних жінок, жінкам протягом півроку від пологів, людям, що мають глаукому, сколіоз, грижі, протрузії, захворювання серцево-судинної системи, астму, епілепсію та важать понад 100 кг.

Тренування з банджі відбуваються в три етапи: розминка, основна частина, заминка. На основних частинах тренувань вивчають активні танцювальні зв’язки. Під час розминки розігрівають м’язи, а під час заминки проводять глибоке розтягування на килимках.

До тренування варто підготуватися. Тобі знадобляться зручні кросівки, найкраще бігові. Візьми з собою воду, рушник, зручний костюм, в якому буде не жарко під час тренування.

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