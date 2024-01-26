Здоров'я та краса

Седація: що це таке, чим відрізняється від наркозу та які є протипоказання

Вікторія Мельник, журналістка сайту 26 Січня 2024, 07:00
седація
Фото: Depositphotos

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