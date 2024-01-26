Седація: що це таке, чим відрізняється від наркозу та які є протипоказання

З розвитком медицини, чимало лікарських втручань та процесів лікування проводять під наркозом або седацією — щоб пацієнти не відчували болю. Такий метод може вберегти від неприємних спогадів та навіть психологічних травм у пацієнта, а також спростити роботу лікарів.

Однак для багатьох досі незрозумілою залишається різниця між наркозом та седацією, а також — коли вдаються до седації, чи безпечна вона та які недоліки такого заспокоєння.

Детальніше про седацію, її переваги та недоліки розповідаємо тобі далі у матеріалі.

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Седація: що це таке і чим відрізняється від наркозу

Седація — це зниження збудження та чутливості пацієнта, шляхом введення йому седативних медикаментів, задля полегшення проведення медичних маніпуляцій.

Як правило, до седації вдаються у випадку незначного хірургічного втручання, таких процедур як ендоскопія чи вазектомія, пластичних операціях та при стоматологічних втручаннях. Найчастішим випадком використання седації є видалення зубів мудрості чи інших болючих стоматологічних процедур.

Основна відмінність між седацією та наркозом полягає у ступені впливу на свідомість пацієнта.

На відміну від наркозу, під дією седації пацієнт відчуває розслаблення, сонливість, зниження відчуттів подразнення. Тобто стан пацієнта змінюється, що дозволяє проводити складніші процедури, однак під час седації пацієнт може залишатися при свідомості.

А ось під дією наркозу людина поринає у глибокий сон та втрачає свідомість, показники життєдіяльності тоді контролюються за допомогою спеціальних приладів.

У стоматології використовують два види введення седації: внутрішньовенно або інгаляційним способом за допомогою закису азоту.

Показання та протипоказання до седації

Седацію радять робити:

дітям до трьох років;

дітям з аутизмом, ДЦП;

дорослим, які бояться процедури;

пацієнтам, що мають алергію на анестетики чи медичні препарати;

пацієнтам з великим обсягом роботи та при тривалій процедурі;

пацієнтам з підвищеним блювотним рефлексом.

Седація є безболісним та комфортним станом для пацієнта, у такому стані знижується рівень тривоги та відчуття стресу. Тривати седація може від кількох хвилин до години.

Протипоказаннями до седації є епілепсія, туберкульоз, гепатит, міастенія, алергія, артеріальна гіпертензія, серцево-судинні захворювання, вагітність.

Доцільність введення людини в такий стан визначають лікарі: враховуються індивідуальні показники, тип процедури та вікові обмеження.

До речі, про вік: велика частина дітей приховують власні проблеми зі здоровʼям зубів саме через страх стоматологів. Полегшити біль може наркоз: як проводять лікування зубів у дітей під наркозом та які переваги такого методу, ми розповідали раніше.

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