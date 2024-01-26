Третина доходів іде на житло: дослідження життя біженців у Чехії

Через повномасштабне вторгнення до інших країн у пошуках безпеки виїхало 8,6 млн українців. У різний період, громадяни, що виїздили за кордон, поверталися до України.
Разом з тим, станом на початок червня 2023 року на території Чехії залишалося майже 360 тис. українських біженців, про це повідомляв віцепрем’єр і міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.
Водночас статистика міністерства внутрішніх справ республіки станом на 22 січня 2024 року показала, що у Чехії перебуває приблизно 379400 осіб з України з візами тимчасового захисту.
Нині празьке відділення Міжнародної організації з міграції IОМ Praha провело дослідження, яке є частиною проекту IOM Displacement Tracking Matrix (DTM). Воно виявило, що біженці з України віддають третину заробітку на оплату квартири або кімнати.
Що відомо про життя українців в Чехії — розповідаємо і ми.
За результатами дослідження, майже три п’ятих від загальної кількості біженців у Празі, та половина біженців в інших містах Чеської Республіки, витрачають понад 30% доходу на оплату кімнати або квартири.
Так, середньостатистична родина українських біженців у Чехії витрачає 17200 чеських крон на оплату оренди квартири, або 8300 чеських крон — на оплату гуртожитку.
Чверть опитаних біженців заявили, що через це змушені економити, не можуть покривати щоденні витрати, змушені працювати понаднормово або без договору.
Чверть опитаних біженців заявили, що через це змушені економити, не можуть покривати щоденні витрати, змушені працювати понаднормово або без договору.
Також дослідження виявило, що 56% опитаних проживають в орендованому житлі, решта — у гуртожитках, хостелах або готелях.
Третина респондентів заявили, що житло вони винаймали та сплачували за оренду самостійно.
Так, дослідження виявило, що плата за оренду квартири становила:
Оренда гуртожитку обходиться українським біженцям у Чехії в:
Дослідження празького відділення Міжнародної організації з міграції виявило, що через велику орендну плату, українці змушені економити на щоденних витратах — навіть ті, що мають роботу у країні.
Найчастіше українці в Чехії працюють понаднормово або без договору, аби отримувати офіційну мінімальну зарплату та готівку на руки, “у конверті”.
Разом з тим, роботу в Чехії мають 70% жінок та 79% чоловіків.
Разом з тим, роботу в Чехії мають 70% жінок та 79% чоловіків.
Про власний досвід життя у Чехії розповідала раніше й журналістка Вікна-новини. Читай про переваги та недоліки країни, а також прикрі випадки, в іншому матеріалі.
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