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Третина доходів іде на житло: дослідження життя біженців у Чехії

Вікторія Мельник, журналістка сайту 26 Січня 2024, 16:00
українці в чехії
Фото: Pexels

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