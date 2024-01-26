Третина доходів іде на житло: дослідження життя біженців у Чехії

Через повномасштабне вторгнення до інших країн у пошуках безпеки виїхало 8,6 млн українців. У різний період, громадяни, що виїздили за кордон, поверталися до України.

Разом з тим, станом на початок червня 2023 року на території Чехії залишалося майже 360 тис. українських біженців, про це повідомляв віцепрем’єр і міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Водночас статистика міністерства внутрішніх справ республіки станом на 22 січня 2024 року показала, що у Чехії перебуває приблизно 379400 осіб з України з візами тимчасового захисту.

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Нині празьке відділення Міжнародної організації з міграції IОМ Praha провело дослідження, яке є частиною проекту IOM Displacement Tracking Matrix (DTM). Воно виявило, що біженці з України віддають третину заробітку на оплату квартири або кімнати.

Що відомо про життя українців в Чехії — розповідаємо і ми.

Українці в Чехії: скільки коштує оренда житла

За результатами дослідження, майже три п’ятих від загальної кількості біженців у Празі, та половина біженців в інших містах Чеської Республіки, витрачають понад 30% доходу на оплату кімнати або квартири.

Так, середньостатистична родина українських біженців у Чехії витрачає 17200 чеських крон на оплату оренди квартири, або 8300 чеських крон — на оплату гуртожитку.

Чверть опитаних біженців заявили, що через це змушені економити, не можуть покривати щоденні витрати, змушені працювати понаднормово або без договору.

Також дослідження виявило, що 56% опитаних проживають в орендованому житлі, решта — у гуртожитках, хостелах або готелях.

Третина респондентів заявили, що житло вони винаймали та сплачували за оренду самостійно.

Так, дослідження виявило, що плата за оренду квартири становила:

найвища — 38 тис. чеських крон;

найнижча — 5 тис. чеських крон;

середня — 17161 крону.

Оренда гуртожитку обходиться українським біженцям у Чехії в:

найвища плата — 24 тис. чеських крон;

найнижча плата — 1 тис. чеських крон;

середня плата — 8326 чеських крон.

Робота в Чехії: що кажуть українські біженці

Дослідження празького відділення Міжнародної організації з міграції виявило, що через велику орендну плату, українці змушені економити на щоденних витратах — навіть ті, що мають роботу у країні.

Найчастіше українці в Чехії працюють понаднормово або без договору, аби отримувати офіційну мінімальну зарплату та готівку на руки, “у конверті”.

Разом з тим, роботу в Чехії мають 70% жінок та 79% чоловіків.

Про власний досвід життя у Чехії розповідала раніше й журналістка Вікна-новини. Читай про переваги та недоліки країни, а також прикрі випадки, в іншому матеріалі.

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