50 разів розбивалося моє серце… На четвертій стадії раку Ольга бореться за чоловіка, який у полоні

У Києві та ще десятьох містах України провели акції на підтримку звільнення військовополонених. Такі акції тривають майже два місяці. У столиці зібралося кілька десятків людей — родини захисників, а також бійці, яких вдалося обміняти. Читай, як Ольга на четвертій стадії раку бореться за чоловіка у полоні.

На четвертій стадії раку бореться за чоловіка у полоні

Кожен обмін військовополонених рве душу Ольги на шматки — свого чоловіка з полону вона чекає вже майже два роки.

50-й обмін пройшов і 50 разів розбивалося моє серце. Ти бачиш ті фото, починаєш збільшувати, вишукувати. Чекаєш дзвінка, бо, може, його не сфотографували… — каже Ольга.

Чоловік Ольги — один із захисників Маріуполя. Служив у 501-му окремому батальйоні 36 ОБрМП. У полон потрапив 4 квітня 2022 року. З того часу визволити вдалося лише 23 з 277 бійців батальйону. Ольга звертається до всіх можливих організацій.

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Не зволікає ні дня, кожен день для неї дорогий. Ольга має четверту стадію раку.

Я іду на хіміотерапію, кілька днів відлежуюсь, наколюю знеболювальне, встаю і йду далі — боротися за свободу свого чоловіка.

Ольга каже, сподівається ще побачити свого чоловіка. Адже четверта стадія раку дуже серйозна, вражає усі органи.

На акції на підтримку звільнення військовополонених приходять і діти з портретами батьків. Деякі малюки не пам’ятають батьків. Батько маленького Тимофія, нацгвардієць Денис, 20 місяців у полоні, про нього немає жодної вісті.

Найстрашніший напис у ручках має 4-річна Соломія: “Я ніколи не обійму татуся, його вбили в полоні”. Її батька, воїна Азову, росіяни вбили під час теракту в Оленівці.

Мирні акції за повернення військовополонених відбуваються постійно, долучайся, бо полон — вбиває.

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