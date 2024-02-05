50 раз разбивалось мое сердце… На четвертой стадии рака Ольга борется за мужа, который в плену

В Киеве и еще в десяти городах Украины провели акции в поддержку освобождения военнопленных. Такие акции длятся почти два месяца. В столице собралось несколько десятков человек — семьи защитников, а также бойцы, которых удалось обменять. Читай, как Ольга на четвертой стадии рака борется за мужа в плену.

На четвертой стадии рака борется за мужа в плену

Каждый обмен военнопленных рвет душу Ольги на части — своего мужа из плена она ждет уже почти два года.

50-й обмен прошел и 50 раз разбивалось мое сердце. Ты видишь эти фото, начинаешь увеличивать, выискивать. Ждешь звонка, потому что, может, его не сфотографировали… — говорит Ольга.

Муж Ольги — один из защитников Мариуполя. Служил в 501-м отдельном батальоне 36 ОБрМП. В плен попал 4 апреля 2022. С этого времени освободить удалось только 23 из 277 бойцов батальона. Ольга обращается во все возможные организации.

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Не медлит ни дня, каждый день для нее дорог. У Ольги четвертая стадия рака.

Я иду на химиотерапию, несколько дней отлеживаюсь, накалываю обезболивающее, встаю и иду дальше — бороться за свободу своего мужа.

Ольга говорит, надеется еще увидеть своего мужа. Ведь четвертая стадия рака очень серьезная, поражает все органы.

На акции в поддержку освобождения военнопленных приходят дети с портретами родителей. Некоторые дети не помнят родителей. Отец маленького Тимофея, нацгвардеец Денис, 20 месяцев в плену, о нем нет ни малейшей вести.

Самую страшную надпись в ручках держит 4-летняя Соломия: “Я никогда не обниму папу, его убили в плену”. Ее отца, воина Азова, россияне убили во время теракта в Еленовке.

Мирные акции за возвращение военнопленных проходят постоянно, присоединяйся, потому что плен — убивает.

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