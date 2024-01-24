Світ

Фільм з фейками про Бучу та виставка “відбудови” Маріуполя — як українці зірвали плани РФ в Італії

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 24 Січня 2024, 21:00

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