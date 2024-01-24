Фільм з фейками про Бучу та виставка “відбудови” Маріуполя — як українці зірвали плани РФ в Італії

В Італії скасували показ російського пропагандистського фільму Свідок. Стрічку, що спростовує злочини росіян у Бучі, планували продемонструвати у лютому в одному з італійських міст. Та на такі російські плани відразу відреагувала українська діаспора. Українці та небайдужі італійці цими вихідними вийшли на демонстрацію.

Як українці зірвали пропагандистські плани РФ в Італії

В італійському місті Модена українці знайшли прихисток від війни. Також на ці вихідні туди з’їхалися й ті, хто давно живе в Італії, аби протестувати проти російської пропаганди.

Все почалося з афіші виставки про так звану відбудову окупованого росіянами Маріуполя в Модені, анонсованої ще на початку січня. Одразу з’ясувалося, що подібне планується в інших італійських містах, зокрема конференція за участі ідеолога “русского міра” Дугіна та показ скандального фільму Свідок, який бреше про злочини росіян у Бучі, звинувачуючи українських військових.

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Італійський журналіст Джорджіо Провінціалі викриває російську брехню про Україну усі десять років війни, починаючи з окупації Донбасу і Криму.

Його знайомство з Україною почалося з Алли, його коханої. Вдвох вони об’їздили ледь не всю країну, від фронту до найвіддаленіших точок тилу, куди війна вигнала переселенців. Коли деокупували Київщину, вони одразу поїхали до Бучі.

Хто був у Бучі та розмовляв з тими, хто пережив окупацію і російські звірства, не може мовчати. Коли зустрічаєш всіх цих людей, немає сумнівів, що там могли бути якісь манекени чи якась постановка, як стверджує Росія.

— Російська пропаганда в Італії зараз дуже потужна, це нова хвиля і це лякає, — розповідає журналіст.

За даними Українського центру протидії дезінформації РНБО, свої так звані культурні осередки Росія отримує в більш як 60 країнах світу. Нині відомо про понад 70 таких центрів.

Культурні центри — це фактично резидентура російських спецслужб. Вони фінансуються й утримуються коштом російського бюджету. Основне завдання — це формування проросійського політичного лобі в країнах Європи, усіх без винятку, — каже військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

Та берегтися від російської пропаганди потрібно усюди. І це стосується навіть найменших. Раніше ми розповідали про пропаганду РФ у мультиках та чим вона небезпечна для малечі.

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