Актуальна карта бойових дій в Україні 27 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Окупанти все мріють, як після їхніх масованих ракетних обстрілів українці збиратимуться критикувати свою владу. Однак ми ж усі вже знаємо, що зараз ми всі гуртуємось лише, щоб працювати, допомагати ЗСУ та наближати свою перемогу на карті бойових дій.

Якщо в тилу наш народ настільки лютий на окупанта, то не варто й здогадуватись, наскільки потужнішою буде помста й на полі бою.

А за швидкістю звільнення усіх українських територій та змінами в оперативній ситуації можна слідкувати у щоденних звітах українського Генштабу.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує ситуацію в країні-агресора:

Повідомлення про погано укомплектований та забезпечений російський мобілізований персонал розділяють російський інформаційний простір.

Це оголює напругу між наративами про мобілізацію від мілблогерів, групи Вагнера та реальними зусиллями РФ пом’якшити моральні проблеми

Також розслідування української служби Forbes виявило масштаби фінансового тиску, який війна в Україні завдала річному бюджету Росії.

Росія витратила 82 мільярди доларів на перші дев’ять місяців повномасштабної війни в Україні, що становить чверть усього її річного бюджету на 2021 рік у 340 мільярдів доларів.

Крім того, експерти зазначають, що можливо, Міністерство оборони РФ збільшило частоту обміну військовополоненими, намагаючись заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі щодо попередніх невдач у переговорах щодо повернення російських військовополонених.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 листопада 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник не припиняє завдавати ударів по цивільній об’єктах.

Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує наступальні дії. Намагається поповнювати втрати в особовому складі, озброєнні, боєприпасах, техніці та паливно-мастильних матеріалах.

Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За добу противник завдав два ракетних обстріли по цивільних об’єктах міста Дніпро та здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати угруповання своїх військ. Неподалік Кудіївки Харківської області противник задіяв ударний БПЛА.

На Куп’янському напрямку окупанти ведуть активну оборону.

На Лиманському напрямку зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, здійснюють обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Зокрема, по районах населених пунктів Берестове, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині та Терни і Райгородок Донецької області. Біля Берестового противник застосував ударний БПЛА.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник намагається продовжувати ведення наступальних дій. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Завдав удару силами армійської авіації в районі населеного пункту Авдіївка. В районі ж Нью-Йорка задіяно ворожий ударний БПЛА.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборонні дії. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Щербаки, Кам’янське і Зелений Гай Запоріщької області.

Завдав авіаударів по районах Времівки Донецької області та Чарівного — Запорізької.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник продовжує удосконалювати фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів та позицій. Не припиняє артилерійські обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

Задіяв увесь спектр артилерії для обстрілів населених пунктів Качкарівка, Червоний Маяк, Костирка, Зміївка, Берислав, Микільське, Придніпровське, Антонівка, Зеленівка, Музиківка, Чорнобаївка Херсонської області та міста Херсон.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили пункт управління, дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт окупантів.

Чимало українських населених пунктів вже вдалось звільнити від загарбників, але звичне життя повертається лише з часом. Читай, як оговтується від окупації Снігурівка на Миколаївщині.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!