День ракетних військ та артилерії — що роблять “боги війни”

День ракетних військ та артилерії відзначають щорічно 3 листопада, починаючи з 1997 року. Їх називають “боги війни”.

До цих військ належать з’єднання, озброєні оперативно-тактичними й тактичними ракетами, гаубичною, гарматною, реактивною та протитанковою артилерією. Проте також до складу цих військ входить артилерійська розвідка, мінометні підрозділи та підрозділи протитанкових керованих ракет.

Військові цих підрозділів знищують значну частину живої сили ворога, важкої техніки та артилерії, протитанкових засобів, ворожої авіації, об’єктів ППО та інших важливих об’єктів.

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З 2014 року ці війська практично докорінно змінилися. Тоді, за даними Міноборони, підрозділи налічували менш як 200 ракетних, артилерійських, мінометних та протитанкових батарей. Але за вісім років бойовий склад ракетних військ та артилерії в Україні збільшився більше ніж удвічі.

Де працюють артилеристи

Військові цього підрозділу, крім ЗСУ, працюють в інших структурах та військових формуваннях:

ракетних військах та артилерії Сухопутних військ ЗСУ;

ракетних військах та артилерії військ берегової оборони Військово-морських сил ЗСУ;

артилерії десантно-штурмових військ ЗСУ;

артилерії Державної прикордонної служби України (зокрема мінометні підрозділи);

артилерії Національної гвардії України.

Емблема артилеристів

Сучасна символіка ракетних військ і артилерії набула свого вигляду у 2016 році. На ній зображені схрещені стволи гармат та блискавки, що б’є з-під хмар. За словами українського геральдиста Миколи Чмиря, зображення схрещених гарматних стволів використовується з 18-го сторіччя і є чи не найдавнішою емблемою роду військ.

Привітання від Валерія Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових з Днем ракетних військ та артилерії.

— Наші артилеристи сьогодні найкращі у світі. Вони опанували більшість сучасних артилерійських систем, що перебувають на озброєнні у провідних країнах, і майстерно їх застосовують. Такого бойового досвіду не має ніхто.

Попри вогневу перевагу противника, ми даємо йому гідну відсіч. Їхній кількості ми протиставляємо нашу якість.

Дякую воїнам ракетних військ і артилерії за службу! Ви бережете кров піхоти! Зупиняєте ворожий наступ і створюєте умови для просування наших військ уперед. Самовіддано наближаєте нашу перемогу.

Вітаю із професійним святом і бажаю всім вам повернутися до своїх рідних живими й неушкодженими! — написав він у Facebook.

Раніше ми розповідали історію артилеристки Віоли про улюблену гаубицю.

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