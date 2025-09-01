Карта бойових дій 1 вересня 2025: Покровський напрямок горить, на інших — оманливе затишшя

Карта бойових дій в Україні за 1 вересня показує актуальний перебіг подій на фронті.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили: Кремль активізує інформаційні атаки, оскільки територіальні здобутки окупантів залишаються непропорційно обмеженими та повільними порівняно з високими втратами.

Українські війська просунулися в районі Новопавлівки.

Російські війська просунулися в районі Торецька.

Оперативна ситуація в Україні 1 вересня 2025 року

Генштаб повідомляє про 190 бойових зіткненнях.

Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосувавши одну ракети й скинувши 117 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 5 780 обстрілів, зокрема 74 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 780 дронів-камікадзе.

Агресор завдав авіаційних ударів керованими бомбами та некерованими авіаракетами по населених пунктах: Велика Береза, Середина-Буда — Сумська область; Білицьке Донецька область; Гаврилівка Дніпропетровська область; Успенівка, Омельник — Запорізька область; Одрадокам’янка — Херсонська область.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби, два пункти управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян.

Минулої доби противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 29 керованих авіаційних бомб та здійснив 249 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак окупантів в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Фиголівка, Западне та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників.

Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоплатонівки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямку населеного пункту Біла Гора та у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 25 атак у районах населених пунктів Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Один раз загарбницькі підрозділи атакували на Оріхівському напрямку — окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили п’ять ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 850 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, 17 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, один вертоліт, 214 безпілотних літальних апаратів та 94 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 1 вересня

Карта бойових дій 1 вересня

Генштаб

Головне фото: 22 окрема механізована бригада.

