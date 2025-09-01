Відео Україна

Карта бойових дій 1 вересня 2025: Покровський напрямок горить, на інших — оманливе затишшя

Вікторія Мельник, журналістка сайту 01 Вересня 2025, 10:00
карта бойових дій
Карта бойових дій 1 вересня Фото Facebook

