Карта бойових дій 3 червня 2025: активне просування ЗСУ біля Великої Новосілки та запеклі бої на Сумщині

Карта бойових дій 3 червня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті.

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнень.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що українська та російська делегації зустрілися у Стамбулі 2 червня і домовилися лише про обмін військовополоненими.

Відмова Росії заздалегідь надати свій меморандум ускладнила переговори та затягнула процес.

Обидві сторони оприлюднили основні пункти своїх меморандумів 1 та 2 червня.

Російський документ містить вимоги значних територіальних і політичних поступок від України, але жодних власних поступок від Росії не пропонує.

Крім того, російська делегація заперечує систематичне викрадення українських дітей.

Російські війська посилюють зусилля щодо розширення фронту на півночі Сумської області, просуваючись у трьох напрямках на північ і північний схід від Сум.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що після серії ударів українських безпілотників дальнього радіусу 1 червня триває уточнення пошкоджень на полі бою.

Нещодавно ЗСУ просунулися поблизу Великої Новосілки, а російські війська — біля Лимана, Часового Яру та Торецька.

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 червня 2025 року

Сьогодні російські окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних і 78 авіаційних ударів, застосував три ракети і 137 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 5736 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3270 дронів-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Петрушівка, Угроїди Сумської області; Вовчанські Хутори, Артільне Харківської області; Мирне, Миролюбівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Червона Криниця, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів та один засіб ППО ворога.

Харківський напрямок

Наші захисники відбили 3 атаки противника поблизу Вовчанська та в напрямку Довгенького.

Куп’янський напрямок

Зафіксовано 7 атак окупантів, сили оборони відбивали штурмові дії в районах Западного, Степової Новоселівки, Піщаного, Загризового та Зеленого Гаю.

Лиманський напрямок

Ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися поблизу Греківки, Ольгівки, Нового Миру, Глущенкового, Рідкодуба, Карпівки, Зеленій Долині, Торського та в напрямку Григорівки.

Сіверський напрямок

Ворог п’ять разів йшов на позиції в районі Григорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

Краматорський напрямок

Сили оборони відбили 6 штурмів в бік Білої Гори та Курдюмівки.

Торецький напрямок

Ворог здійснив 11 атак у районах Диліївки, Плещіївки, Торецька, Неліпівки та в напрямку Яблунівки.

Покровський напрямок

Захисники зупинили 46 атак агресора в районах Полтавки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Малинівки, Лисівки, Даченського, Новоукраїнки, Удачного, Новосергіївки, Муравки, Котлярівки, Андріївки та у напрямку Покровська.

Новопавлівський напрямок

Сили оборони відбили 22 штурми у районах Костянтинополя, Багатиря, Одрадного, Новосілки, Вільного Поля, Зеленого Поля, Новополя, а також в бік Новоукраїнки і Комара.

Оріхівський напрямок

Поблизу Степового загарбники здійснили марну атаку на позиції захисників.

Курський напрямок

Відбулося 18 боєзіткнень. Ворог здійснив 182 артилерійських обстріли (2 — із РСЗВ), 17 авіаударів, скинув 28 керованих авіабомб.

Гуляйпільський та Придніпровський напрями

Боєзіткнень не зафіксовано.

Волинський і Поліський напрями

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом втрати російських загарбників склали 1100 осіб.

Також українські воїни знешкодили 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб ППО, 12 літаків, 126 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 145 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 2 червня

Карта бойових дій 3 червня 2025: активне просування ЗСУ біля Великої Новосілки та запеклі бої на Сумщині / 13 Фотографій

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