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Карта бойових дій 3 червня 2025: активне просування ЗСУ біля Великої Новосілки та запеклі бої на Сумщині

Марія Дзюба, редакторка сайту 03 Червня 2025, 10:15
Карта бойових дій 3 червня 2025: активне просування ЗСУ біля Великої Новосілки та запеклі бої на Сумщині
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