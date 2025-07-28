Карта бойових дій 28 липня 2025: нові загострення у бік Мирнограда та Новоекономічного

Карта бойових дій 28 липня 2025 збирає у собі всю актуальну інформацію про ситуацію на фронті.

Нагадуємо тобі про щоденний донат! Нехай це стане твоєю звичкою.

У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що російські війська все частіше використовують бронетехніку після зменшення її використання взимку 2024-2025 років.

Нещодавно українські війська знищили російського командира на напрямку Великого Бурлука.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Сіверська, Торецька та Новопавлівки, а також на заході Запорізької області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 липня 2025 року

У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 158 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, загарбники завдали 86 авіаційних ударів, скинули 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4413 дронів-камікадзе та здійснили 5960 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 85 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Чугунівка, Шев’яківка — Харківська область; Родинське, Мирноград, Миколаївка, Покровськ — Донецька область; Білогір’я, Новоандріївка, Зарічне, Степногірськ — Запорізька область; Львове — Херсонська область.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну гармату та одну радіолокаційну станцію противника.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 14 авіаційних ударів — скинув при цьому 31 керовану авіаційну бомбу, здійснив 363 обстріли, з яких шість — із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили дев’ять штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Фиголівка, Западне та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили дев’ять атак поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине, а також у напрямках населених пунктів Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів Зелене Поле, Новодарівка, Піддубне, Мирне, та в напрямку Андріївки-Клевцового, Темирівки й Олександрограда.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять спроб просунутись уперед у напрямку Придніпровського.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили одну тисячу осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, одну бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 235 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 103 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 28 липня

Карта бойових дій 28 липня 2025: нові загострення у бік Мирнограда та Новоекономічного / 12 Фотографій

Генштаб

Цієї ночі росіяни обстріляли Київ дронами, є поранені — зокрема й дитина. Більше про наслідки, читай за посиланням.

Головне фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

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