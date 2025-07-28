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Карта бойових дій 28 липня 2025: нові загострення у бік Мирнограда та Новоекономічного

Вікторія Мельник, журналістка сайту 28 Липня 2025, 09:10
карта бойових дій

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