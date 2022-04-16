Обери свою назву: українцям пропонують долучитись до перейменування станцій метро Києва

Те дивне відчуття, коли немає суму, коли бачиш мертвого окупанта, але сльози навертаються від записаного звуку з оголошенням станцій метро у Києві. Проте їх назви скоро можуть змінитись, і вибрати нові пропонують тепер українцям.

Начальник метрополітену Віктор Брагінський повідомив, що перейменувати планують наразі п’ять станцій метро, а саме Мінську, Героїв Дніпра, Берестейську, Дружби народів та Площу Льва Толстого.

Саме їх назви міцно пов’язані з Росією чи Білоруссю, тому потребують заміни. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Запропонувати свій варіант може будь-хто. Для цього потрібно лише заповнити онлайн-форму до 15 травня 2022 року.

Після цього буде опрацьовано усі заявки, а профільна комісія з перейменувань зробить свій висновок. Далі проект буде внесено до сесійної зали, тобто винесений на голосування.

Звичайно ж, що перейменування не стоїть наразі у пріоритеті, оскільки ще не всі українські землі звільнились від російських окупантів, а наша боротьба за свободу триває.

Водночас, як уже назвали цей процес, дерусифікація, це також робота, яку маємо зробити, – наголосив Брагінський.

Дерусифікація закладає певний фундамент для нашого майбутнього без імперіалістичних нав’язувань наших сусідів, тому вона потребує теж особливої уваги.

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