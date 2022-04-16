Україна

Обери свою назву: українцям пропонують долучитись до перейменування станцій метро Києва

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Квітня 2022, 18:30
Перейменування станцій метро Києва

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