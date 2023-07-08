Росіяни розстріляли їх будинки з танків. Як оговтується село Бузова на Київщині

Повернутися додому. Власники зруйнованих будинків у селі Бузова на Київщині щодня ходять на будівництво і слідкують за відновленням своїх помешкань. У перші дні наступу росіяни прицільно розстріляли їхні домівки з танків.

25 лютого 2022 року колони російських танків сунуть Житомирською трасою на Київ, знищуючи все довкола. Це — село Бузова, де загарбники прицільно розстріляли житлові п’ятиповерхівки.

Після перших розстрілів росіян військові попередили Ігоря, щоб усі ховалися.

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Ходили, кричали, ходили особисто по квартирах. У кожну квартиру стукали, люди відчиняли і попереджували, що зараз буде масований обстріл, — розповідає голова ОСББ Ігор Ткачук.

Тією атакою росіяни будинки просто зрешетили. Утім, відбудувати руїну самотужки людям було несила — допомогли благодійники. Не менше 200 мільйонів витратять за проектом на третій, найбільш пошкоджений, будинок. Його вже розібрали.

На місці знесеного будинку — розчищений котлован, а поруч модульне містечко. В кімнатах там оселилися власники зруйнованих квартир, яким не було куди подітися.

Всього до холодів у селі Бузова планують відновити п’ять таких багатоповерхівок.

Один з таких, в очікуванні на відновлення житла, пан Микола. Поки чоловік перейшов у хату до сина та щодня приходить на будмайданчик.

Загалом у ці будинки за півроку має повернутися зо сотня родин.

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