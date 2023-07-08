Україна

Росіяни розстріляли їх будинки з танків. Як оговтується село Бузова на Київщині

Інна Гуріненко, журналістка програми Вікна-новини 08 Липня 2023, 20:00

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