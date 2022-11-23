410 знищених окупантів за добу: скільки військових втратила РФ в Україні

За останню добу Збройні сили України ліквідували ще 410 російських окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення (24 лютого) втрати РФ досягли 85 410 військових. Про це повідомляє Генштаб 23 листопада.

За добу найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

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Орієнтовні втрати Росії в Україні сьогодні від початку повномасштабного вторгнення:

особовий склад — близько 85 410 (+410) осіб ліквідовано;

танки — 2897 (+2);

бойові броньовані машини — 5832 (+5);

артилерійські системи — 1887 (+5);

РСЗВ — 395 (+0) од.;

засоби ППО — 209 (+0);

літаки — 278 (+0);

вертольоти — 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1537 (+16);

крилаті ракети — 480 (+0);

кораблі/катери — 16 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни — 4396 (+3);

спеціальна техніка — 161 (+0).

Ми маємо підтримувати як військових, так і мирних мешканців, які постраждали від війни. Раніше ми розповідали, чому українцям важливо донатити.

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