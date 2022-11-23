Україна

410 знищених окупантів за добу: скільки військових втратила РФ в Україні

Анна Голішевська, редакторка сайту 23 Листопада 2022, 11:10
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