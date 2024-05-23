25 мільйонів на безпілотники для ГУР та новий збір до Дня журналіста: внесок телемарафону Єдині новини у перемогу

Всеукраїнський телемарафон Єдині новини успішно провів масштабний збір коштів для Головного управління розвідки Міноборони.

Метою було придбання ударно-розвідувальних безпілотників СИЧ українського виробництва. Завдяки єдності та підтримці глядачів вдалося зібрати понад 25 мільйонів гривень.

Безпілотні літальні апарати СИЧ — це багатофункціональні дрони вітчизняного виробництва, здатні як вести розвідку, так і завдавати ударів по ворогу. Вони показали високу ефективність у знищенні російської живої сили та бронетехніки, туди, куди не можуть дістати артилерія чи інші БПЛА.

За оцінками, СИЧІ, які належать підрозділам ГУР завдали втрат російській армії на понад 100 мільйонів доларів.

Зокрема, більше не зможуть заподіяти шкоди Україні — РЛС Подлёт за 17 мільйонів доларів та РЛС Каста за 12 мільйонів.

Збір коштів на дрони проводився спільними зусиллями телеканалів Starlight Media, 1+1 Media, Рада, Ми-Україна, Inter Media Group та їхніх діджитал-платформ. Організатори вдячні кожному, хто долучився і тим самим наблизив перемогу України.

І вже невдовзі, до Дня журналіста 6 червня, телемарафон Єдині новини розпочне новий масштабний збір для Сил оборони України. До участі запрошуються усі медіа, щоб спільно допомогти Захисникам і Захисницям. Деталі обіцяють оприлюднити незабаром.

Від початку 2024 року Єдині новини вже організували понад 370 благодійних акцій і зібрали понад 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Таким чином, український медіапростір робить вагомий внесок у зміцнення оборони держави.

Нещодавно ми писали, що контенту в марафоні стане більше. Адже Суспільне розширяє власне мовлення в Єдиних новинах.

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