Тепер у безпеці! Україна повернула ще 11 дітей з тимчасово окупованих територій

У часи повномасштабної війни бувають як моменти темної скорботи, так і світлі проблиски надії. І такими стають саме новини про те, що Україна повернула дітей з тимчасово окупованих територій.

Україна повернула дітей з окупації — що відомо

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що сьогодні, 8 травня, на підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще 11 дітей.

Зокрема вивезти з окупації вдалося дві дівчинки-сироти десяти та 13 років.

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Також серед повернених малят — дев’ять дітей, які мають батьків або одного з них. Серед них п’ять дівчаток та чотири хлопчики, віком від одного до 16 років.

Зараз усі вони знаходяться у безпечному місці та отримують медичну та психологічну допомогу.

Сприяли тому, щоб дітей вдалось вивезти з тимчасово окупованих територій, працівники благодійної організації Save Ukraine, органи опіки та служба у справах дітей області та батьків дітей.

Вдячний всім, хто допомагає українським громадянам виїхати на вільну землю, — пише Олександр Прокудін.

Крім того, очільник Херсонської ОВА зазначив, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 78 дітей з Херсонської області.

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