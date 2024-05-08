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Тепер у безпеці! Україна повернула ще 11 дітей з тимчасово окупованих територій

Даніела Долотова, журналістка сайту 08 Травня 2024, 19:00
Україна повернула 11 дітей
Фото: Pexels

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