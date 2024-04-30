Діти будуть у безпеці! Литва цьогоріч побудує в Україні шість шкіл-бомбосховищ — що відомо

Литва — багато і постійно допомагає Україні. І зброєю, і гуманітарною допомогою, і голосами на політичній арені. Допомагають і місцеві жителі, які збирають на дрони та передають транспорт. Цього разу Литва побудує в Україні шість шкіл-бомбосховищ у 2024 році. Читай, що про це відомо.

Литва побудує в Україні шість шкіл-бомбосховищ у 2024 році

До кінця 2024 року Литва хоче побудувати в Україні шість шкіл-бомбосховищ у Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, а також, найімовірніше, у Харківській областях. Вони будуть підземними, щоб діти могли вчитися у безпечних умовах.

Про це стало відомо з інтерв’ю керівника литовських програм Co-create Future of Ukraine Артураса Жарновскіса Укрінформу.

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Там будуть безпечні для воєнного часу школи-укриття. Укриття ж у мирний час можуть використовуватися як багатофункціональні приміщення — спортивні, розважальні тощо, — додав Жарновскіс.

Це буде будівництво з нуля. Зараз проект займається будівництвом у Миколаївській області. До цього була відбудована школа у Бородянці та дитячий садок в Ірпені.

Литовські партнери кажуть, якщо проект буде успішним, його розширять, і почнуть більше відбудовувати лікарень, садочків тощо. Четвертий рік, якщо враховувати коронавірус, діти в Україні не можуть навчатися спокійно та повноцінно. Такі школи-укриття убезпечать дітей.

Також у цих школах передбачать і антирадіаційний захист.

Відновлення, особливо коли ми говоримо про школу, для мене — символ опору та надії. Бо країна, яка думає про школи, про майбутнє та про дітей, не може програти, — сказав Артурас Жарновскіс.

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