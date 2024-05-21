Що очікувати військовозобов’язаним після оновлення даних — пояснення речника Міноборони

Військовозобов’язані, які оновили свої облікові дані, можуть отримати направлення на військово-лікарську комісію за місцем проживання, яку потрібно буде пройти.

Про це в інтерв’ю NV заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

Що буде після оновлення даних військовозобов’язаними

Речник Міноборони зазначив, що новий закон передусім спрямований на оновлення облікових даних. Він пояснив, що держава повинна знати, скільки є людей, здатних захищати країну, їхній стан здоров’я, військову спеціальність тощо.

За його словами, після оновлення даних за місцем проживання може надійти направлення на ВЛК, яке необхідно буде пройти.

Воно прийде не всім, і не в додатку прийде, а за місцем проживання, як повістка. І людина вже проходить ВЛК, — пояснив Дмитро Лазуткін.

Він додав, що кілька мільйонів людей не будуть одночасно направлені на військово-лікарську комісію. Однак цей процес допоможе забезпечити якісний облік військовозобов’язаних, резервістів і призовників.

Нагадаємо, що з 18 травня в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію. Відповідно до нього, чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити облікові дані протягом 60 днів.

Нині це можна зробити у три способи: офлайн через ТЦК, ЦНАП й онлайн з допомогою додатку від Міністерства оборони України Резерв+.

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