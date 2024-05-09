Кто победил во втором полуфинале Евровидения-2024 и получил путевку в финал шоу

Этой ночью, 9 мая, на главной музыкальной арене в Мальме зажигали представители 16 европейских стран. Было и громко, и красиво, и эпатажно. Как это было – подробнее читай здесь: собрали самое интересное из выступлений во втором полуфинале Евровидения-2024.
Кто победил и прошел в финал шоу – читай дальше.
По результатам голосования, в финал попали следующие страны:
Греция: Marina Satti – ZARI.
Швейцария: Nemo – The Code.
Австрия: Kaleen – We Will Rave.
Армения: LADANIVA – Jako.
Латвия: Dons — Hollow.
Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter.
Бельгия: Mustii – Before the Party’s Over.
Эстония: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi.
Израиль: Eden Golan – Hurricane.
Норвегия: Gåte – Ulveham.
Нидерланды: Joost Klein – Europapa.
Напомним, что Швеция как страна-победительница прошлогоднего шоу, а также Большая пятерка Евровидения — Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия — автоматически проходят в финал песенного конкурса.
А финал Евровидения-2024 года уже совсем скоро! Победителя выберут в субботу, 11 мая. На результат будут влиять как голоса зрителей, так и предпочтения членов жюри стран-участниц. Событие начнется в 22:00 по киевскому времени.
Узнай также, кто победил в первом полуфинале Евровидения-2024.
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