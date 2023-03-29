Разговор с шеф-поваром — Айдин Айдинов раскрыл тайны работы ресторанов

Кто всегда будет работать даже во время войны или других кризисов — так это повара. Ведь вкусно есть хочется всем и в любых условиях.

Один из самых популярных поваров в Украине Айдин Айдинов раскрыл тайны приготовления блюд в ресторанах в программе Утро в большом городе.

Он рассказал, добавляют ли в блюда усилители вкуса, какие ингредиенты используются для достижения желаемого вкуса и аромата блюд, а также как ресторан так быстро выдает блюда.

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По словам Айдинова, обычно в ресторанах к блюдам добавляют только соль, перец и ароматные травы. Так что усилители вкуса не используются. Однако за все заведения шеф не захотел говорить.

Что касается скорости приготовления, то следует понимать, что каждый ресторан имеет свою концепцию. От этого зависят способы приготовления пищи.

Есть рестораны, работающие на полуфабрикатах. А есть такие заведения, как у нас: мы все делаем из-под ножа, — отмечает Айдинов.

Смотри больше о закулисье ресторанов в сюжете.

Напомним, что на днях популярная сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s возобновила работу в Одессе. Но это еще не конец! Читай, когда Макдональдс откроется в Днепре.

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