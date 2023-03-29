Розмова з шеф-кухарем — Айдін Айдінов розкрив таємниці роботи ресторанів

Хто завжди матиме роботу навіть під час війни чи інших криз — так це кухарі. Адже смачно їсти хочеться всім та за будь-яких умов.

Один з найпопулярніших кухарів в Україні Айдін Айдінов розкрив таємниці приготування страв у ресторанах у програмі Ранок у великому місті.

Він розповів, чи додають у страви підсилювачі смаку, які інгредієнти використовуються для досягнення бажаного смаку та аромату страв, а також як ресторан так швидко видає страви.

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За словами Айдінова, зазвичай у ресторанах до страв додають лише сіль, перець та якісь духмяні трави. Тож підсилювачі смаку не використовуються. Однак про всі заклади шеф не захотів говорити.

Що ж до швидкості приготування, то варто розуміти, що кожен ресторан має власну концепцію. Від цього залежать методи приготування їжі.

Є ресторани, які працюють на півфабрикатах. А є заклади такі, як у нас: ми все робимо з-під ножа, — зазначає Айдінов.

Дивись більше про залаштунки ресторанів у сюжеті.

Нагадаємо, що днями популярна мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу в Одесі. Але це ще не кінець! Читай, коли відкриється Макдональдс у Дніпрі.

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