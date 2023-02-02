Когда начнется весна в Украине — сурок Тимка дал свой прогноз

В Харьковской области, несмотря на боевые действия и регулярные обстрелы региона, решили не отменять традиционный День сурка. Тем более что животное смогло пережить оккупацию.

Ежегодно 2 февраля вещуна Тимка пробуждают, чтобы тот увидел или не увидел своей тени и таким образом спрогнозировал, какой будет весна и когда она наступит.

24 февраля прошлого года Тимка был на зимовке в Купянском районе вместе со смотрителями и еще 20 сурками. К счастью, всех краснокнижных животных удалось спасти от зверств российской армии.

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Село освободили от оккупантов в сентябре. У бабаков родилось пять детенышей. Однако биологи переживают, что война негативно повлияет на популяцию этого вида.

Сейчас в Украине происходит экоцид, уничтожение природных ценозов. Это будет иметь огромные последствия для экологии и животного мира в целом.

Об этом говорит заведующий лабораторией Восточные степи биологического факультета Каразинского университета Владимир Грубник.

Что касается прогноза погоды от Тимка, то животное предугадало начало весны через шесть недель, то есть в середине марта. Однако биологи говорят, что верить сейчас можно только ВСУ.

Во время войны четвероногие страдают так же, как и люди. Поэтому мы не должны забывать о них. Смотри, как работает приют для животных в Харькове во время войны.

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