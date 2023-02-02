Коли почнеться весна в Україні — бабак Тимко дав свій прогноз

На Харківщині попри бойові дії та регулярні обстріли регіону вирішили не скасовувати традиційний День бабака. Тим паче, що тварина змогла пережити окупацію.

Щороку 2 лютого віщуна Тимка будять, щоб той побачив або не побачив своєї тіні й таким чином спрогнозував, якою буде весна й коли вона настане.

24 лютого минулого року Тимко був на зимівлі в Куп’янському районі разом з доглядачами та ще 20 бабаками. На щастя, всіх червонокнижних тварин вдалось врятувати від звірств російської армії.

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Село звільнили від окупантів у вересні. У бабаків народилось п’ять дитинчат. Утім біологи переживають, що війна негативно вплине на популяцію цього виду.

Зараз в Україні відбувається екоцид, знищення природних ценозів. Це матиме дуже великі наслідки для екології та тваринного світу загалом.

Про це каже завідувач лабораторії Східні степи біологічного факультету Каразінського університету Володимир Грубник.

Що ж до прогнозу погоди від Тимка, то тваринка передбачила початок весни через шість тижнів, тобто в середині березня. Однак біологи говорять, що вірити нині можна тільки ЗСУ.

Під час війни чотирилапі страждають так само, як і люди. Тому ми не повинні забувати про них. Дивись, як працює притулок для тварин у Харкові під час війни.

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