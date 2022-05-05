Это не естественное увеличение, это — паника. Министр экономики о дефиците горючего и решении проблемы

Уже несколько недель украинцы испытывают проблему с горючим. На АЗС выстраиваются километровые очереди из водителей, желающих заправить машины.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала о дефиците горючего в нашей стране и как будут решать эту проблему.
По ее словам, за последнее время в Украине увеличилось потребление топлива: бензина — на 11,9%, дизельного топлива — на 27%.
Это не естественное увеличение. Это — паника.
Это не естественное увеличение. Это — паника.
Тем не менее она подтвердила, что существует временный дефицит топлива. Основная причина заключается в том, что за последние три недели было разрушено значительное количество топливной инфраструктуры, включая Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.
— Мы ежедневно сотрудничаем с операторами рынка, чтобы увидеть ежедневное потребление (топливо — ред.). Мы контролируем объем операторов рынка, чтобы понять реальный дефицит и то, как правительство может влиять на него.
Министр отметила, что сейчас аграрии являются самым крупным сегментом потребления дизельного горючего, но у них есть внутренние запасы. Правительство следит ежесуточно за общим запасом топлива у операторов рынка, а также приняло ряд решений, которые позволят перенаправить существующие объемы топлива.
Участники рынка предоставили информацию, что они законтрактовали 72 тысячи тонн бензина и 252 тысячи тонн дизельного топлива.
Участники рынка предоставили информацию, что они законтрактовали 72 тысячи тонн бензина и 252 тысячи тонн дизельного топлива.
По ее словам, в Европе ресурс есть в наличии, но есть логистические вопросы, которые решаются в ежедневном режиме. Операторы рынка работают для того, чтобы максимально быстро ускорить логистику и доставку топлива в Украину.
Однако цены на бензин поднимутся. Ранее директор ОАО Консалтинговая группа А-95 Сергей Куюн рассказывал почему. По его словам, цена может подняться на 4-5 грн за литр. Причиной является то, что цены на мировом рынке выросли на 10%, а также логистика.
Ранее мы рассказывали об онлайн-карте работающих заправок в Киеве.