Це не природне збільшення, це — паніка. Міністерка економіки про дефіцит пального та розв’язання проблеми

Вже кілька тижнів українці мають проблему з пальним. На АЗС вишиковуються кілометрові черги водіїв, які хочу заправити машини.
Міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла про дефіцит пального в нашій державі та як будуть розв’язувати цю проблему.
Вона сказала, що за останній час в Україні збільшилося споживання пального: бензину — на 11,9%, дизельного пального — на 27%.
Це не природне збільшення. Це — паніка.
Це не природне збільшення. Це — паніка.
Проте підтвердила, що тимчасовий дефіцит на пальне все-таки є. Основною причиною є те, що за останні три тижні знищена значна кількість паливної інфраструктури, зокрема Кременчуцький нафтопереробний завод.
— Ми щоденно співпрацюємо з операторами ринку, щоб побачити щоденне споживання (палива — ред.). Ми контролюємо обсяги операторів ринку для того, щоб зрозуміти, який є реальний дефіцит і як уряд може на це вплинути.
Міністерка зауважила, що зараз аграрії є найбільшим сегментом споживання дизельного пального, але вони мають внутрішні запаси. Уряд слідкує щодобово за загальним запасом палива в операторів ринку, а також ухвалив низку рішень, які дозволять перенаправити наявні в країні обсяги палива.
Учасники ринку надали інформацію, що вони законтрактували 72 тисячі тонн бензину та 252 тисячі тонн дизельного пального.
Учасники ринку надали інформацію, що вони законтрактували 72 тисячі тонн бензину та 252 тисячі тонн дизельного пального.
За її словами, в Європі ресурс є в наявності, але є логістичні питання, які розв’язуються у щоденному режимі. Оператори ринку працюють для того, щоб максимально швидко пришвидшити логістику й доставку пального в Україну.
Проте ціни на бензин зростуть. Раніше директор ВАТ Консалтингова група А-95 Сергій Куюн розповідав чому. За його словами, ціна може зрости на 4–5 грн за літр. Причиною цьому є те, що ціни на світовому ринку зросли на 10%, а також логістика.
Раніше ми розповідали про онлайн-карту працюючих заправок в Києві.