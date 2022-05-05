Lifestyle

Це не природне збільшення, це — паніка. Міністерка економіки про дефіцит пального та розв’язання проблеми

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Травня 2022, 14:00
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