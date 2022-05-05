Це не природне збільшення, це — паніка. Міністерка економіки про дефіцит пального та розв’язання проблеми

Вже кілька тижнів українці мають проблему з пальним. На АЗС вишиковуються кілометрові черги водіїв, які хочу заправити машини.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла про дефіцит пального в нашій державі та як будуть розв’язувати цю проблему.

Вона сказала, що за останній час в Україні збільшилося споживання пального: бензину — на 11,9%, дизельного пального — на 27%.

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Це не природне збільшення. Це — паніка.

Проте підтвердила, що тимчасовий дефіцит на пальне все-таки є. Основною причиною є те, що за останні три тижні знищена значна кількість паливної інфраструктури, зокрема Кременчуцький нафтопереробний завод.

— Ми щоденно співпрацюємо з операторами ринку, щоб побачити щоденне споживання (палива — ред.). Ми контролюємо обсяги операторів ринку для того, щоб зрозуміти, який є реальний дефіцит і як уряд може на це вплинути.

Міністерка зауважила, що зараз аграрії є найбільшим сегментом споживання дизельного пального, але вони мають внутрішні запаси. Уряд слідкує щодобово за загальним запасом палива в операторів ринку, а також ухвалив низку рішень, які дозволять перенаправити наявні в країні обсяги палива.

Учасники ринку надали інформацію, що вони законтрактували 72 тисячі тонн бензину та 252 тисячі тонн дизельного пального.

За її словами, в Європі ресурс є в наявності, але є логістичні питання, які розв’язуються у щоденному режимі. Оператори ринку працюють для того, щоб максимально швидко пришвидшити логістику й доставку пального в Україну.

Проте ціни на бензин зростуть. Раніше директор ВАТ Консалтингова група А-95 Сергій Куюн розповідав чому. За його словами, ціна може зрости на 4–5 грн за літр. Причиною цьому є те, що ціни на світовому ринку зросли на 10%, а також логістика.

Раніше ми розповідали про онлайн-карту працюючих заправок в Києві.