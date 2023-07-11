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Вторая жизнь Житнего рынка! Киевляне вместе с Евгением Клопотенко начинают восстановление

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 11 июля 2023, 07:30

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