Вторая жизнь Житнего рынка! Киевляне вместе с Евгением Клопотенко начинают восстановление

Один из старейших рынков Киева — Житний будут восстанавливать киевляне и неравнодушные. Долгое время крытый базар был под угрозой сноса из-за земельных вопросов и с каждым годом помещение приходило в упадок все больше.

Читай в нашем материале, как Евгений Клопотенко вместе с киевлянами отстроит Житний рынок.

Евгений Клопотенко вместе с киевлянами отстроит Житний рынок

Новую жизнь в рынок решил вдохнуть шеф-повар, ресторатор, амбассадор борща и ведущий проекта СТБ Пекельні борошна Евгений Клопотенко. Вместе с другими неравнодушными киевлянами они своими силами затеяли ремонт, а чтобы собрать деньги на масштабное восстановление, организовали фестиваль.

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Внутри Житнего рынка проходит фестиваль, на котором собирают средства на восстановление. Посреди рынка стоят надувные бассейны — не для красоты, а потому что крыша течет.

Я боюсь, чтобы его не снесли, как это было с Сенным рынком. Однажды я проснулся, а его больше нет. Сюда я приходил с детства, а тут все хуже и хуже, — говорит Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко решил сделать все, чтобы отстроить рынок. Он организовал благотворительный фестиваль Кый, Шеф, Хорыв. Под протекающей крышей собрались украинские фермеры, производители и бизнесмены.

Своими руками бесплатно это готовы делать неравнодушные киевляне, которым это место дорого.

Это наша история, культура, которую обязательно нужно сохранять, поддерживать и развивать. Таких сооружений практически нет, это единицы, — говорят киевляне.

Чтобы собрать побольше средств для ремонта, в стиле МастерШеф прямо на рынке организовали звездные кулинарные батлы. Готовят, конечно же, борщ. А потом разыгрывают блюда среди посетителей.

Только за две тарелки красного борща в копилку на восстановление рынка прибавилось 5500 грн. А пока мероприятие в самом разгаре, продавщицы слушают, что происходит.

Впервые я шла на рынок очень красивая. Жаль, что он приходит в упадок, надеемся, будет лучше, — говорит продавщица Татьяна.

Евгений Клопотенко говорит, хочет, чтобы сюда приезжали туристы и видели, что киевские рынки не хуже барселонских. Ведь когда мы победим, в Украину приедут миллионы людей.

Что мы будем им показывать? Мы сильная нация, но половина разворована, а половина заброшена? Этого допустить нельзя, — говорит шеф-повар Евгений Клопотенко.

— Чтобы когда наши военные вернутся, они видели, за что воюют. А не за то, что ничего не меняется.

Часть вырученных средств будет передана в фонд Сергея Притулы, чтобы закупить в войско беспилотник.

Раньше мы рассказывали, как следить за восстановлением разбитых домов в смартфоне.

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Фото: Житний рынок