Друге життя Житнього ринку! Кияни разом з Євгеном Клопотенком розпочинають відбудову

Один із найстаріших ринків Києва — Житній — будуть відновлювати кияни та небайдужі. Тривалий час критий базар був під загрозою знесення через земельні питання і з кожним роком приміщення занепадало дедалі більше. Читай у нашому матеріалі, як Євген Клопотенко разом з киянами відбудує Житній ринок.

Євген Клопотенко разом з киянами відбудує Житній ринок

Нове життя в ринок вирішив вдихнути шеф-кухар, ресторатор, амбасадор борщу і ведучий проекту СТБ Пекельні борошна Євген Клопотенко. Разом з іншими небайдужими киянами вони власними силами затіяли ремонт, а щоб зібрати гроші на масштабне відновлення, організували фестиваль.

Усередині Житнього ринку відбувається фестиваль, на якому збирають кошти на відновлення. Посеред ринку стоять надувні басейни — не для краси, а тому що дах тече.

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Я боюся, щоб його не знесли, як це було з Сінним ринком. Одного дня я прокинувся, а його більше немає. Сюди я приходив з дитинства, а тут усе гірше й гірше, — каже Євген Клопотенко.

Євген Клопотенко вирішив зробити все, щоб відбудувати ринок. Він організував благодійний фестиваль Кий, Шеф, Хорив. Під дахом, що протікає, зібралися українські фермери, виробники та бізнесмени.

Своїми руками безкоштовно це готові робити небайдужі кияни, яким це місце дороге.

Це наша історія, культура, яку обов’язково треба зберігати, підтримувати та розвивати. Таких споруд практично немає, це одиниці, — кажуть кияни.

Аби зібрати якомога більше коштів для ремонту, в стилі МастерШеф просто на ринку організували зіркові кулінарні батли. Готують, звісно, борщ. А після — розігрують страви серед відвідувачів.

Лише за дві тарілки червоного борщу у скарбничку на відновлення ринку додалося 5500 грн. А поки захід у самому розпалі, продавчині слухають, що відбувається.

Уперше я йшла на ринок дуже гарною. Шкода, що він занепадає, сподіваємося, буде краще, — каже продавчиня Тетяна.

Євген Клопотенко каже, хоче, щоб сюди приїжджали туристи і бачили, що київські ринки не гірші за барселонські. Адже коли ми переможемо, в Україну приїдуть мільйони людей.

Що ми їм показуватимемо? Ми сильна нація, але половину розкрадено, а половину занедбано? Цього допустити не можна, — каже шеф-кухар Євген Клопотенко.

— Щоб коли наші військові повернуться, вони бачили, за що воюють. А не за те, що нічого не змінюється.

Частину вторгованих коштів передадуть у фонд Сергія Притули, щоб закупити у військо безпілотник.

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Фото: Житній ринок