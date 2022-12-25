Франковская область: вековые традиции празднования Рождества — от коляды до традиционных блюд

Криворовня — единственная деревня в Украине, которая Рождество будет праздновать 25 декабря. Гуцульская коляда — это уникальная традиция, сохранившаяся в горах.

Раньше местные шутили, что Рождество в Криворовне отменят разве что из-за ядерной угрозы. Сейчас уверены: несмотря на любую угрозу, Рождество будут праздновать, потому что это не только аутентичные обряды, это надежда на новую жизнь, которую приносит новорожденный Иисус, и на победу.

А изменения в дате воспринимают не как празднование по-новому, а возвращение к украинским традициям.

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— Наши предки, например, в 19 веке праздновали 25 декабря. Вот календарь, где есть 25 декабря – Рождество Христово. Однажды они перешли на 7 января. Также и мы перейдем с 7-го на 25 декабря. Ну, будет немного возможно необычно, но это пройдет, — убежден житель Криворовни Василий Зеленчук.

Здесь же проводят гуцульскую коляду по умершим. На Рождество здесь чтят всех. Проводят коляду в доме, но только мужчины.

Криворовня – горная деревня, здесь колядуют громко и долго. От церкви в разные стороны расходятся группы колядников. Потому что нужно зайти в каждую, даже самую далекую, общину. Более подробно про древние гуцульские традиции — смотри в сюжете.

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