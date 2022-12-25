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Франковская область: вековые традиции празднования Рождества — от коляды до традиционных блюд

Ирина Тимчишин 25 декабря 2022, 19:30

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Різдво

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