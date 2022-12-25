Франківщина: вікові традиції святкування Різдва — від коляди до традиційних страв

Криворівня — єдине село в Україні, яке Різдво святкуватиме 25 грудня. Гуцульська коляда — унікальна традиція, яку зберегли у горах.

Раніше місцеві жартували, що Різдво у Криворівні скасують хіба що за ядерної загрози. Нині певні: попри будь-яку загрозу, Різдво в Криворівні святкуватимуть, бо це не лише автентичні обряди. Це надія на нове життя, яку приносить новонароджений Ісус, та на перемогу.

А зміни в даті сприймають не як святкування по-новому, а як повернення до українських традицій.

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— Наші предки, наприклад у 19-му столітті, святкували 25 грудня. Ось є календар, де є 25 грудня – Різдво Христове. То якось вони перейшли на 7 січня. Так само і ми перейдемо на 25 грудня. Буде трошки, можливо так незвично, але це мине, — переконаний житель Криворівні Василь Зеленчук.

Тут же проводять гуцульську коляду за померлих. На Різдво тут вшановують усіх. Її виконують у хаті лише чоловіки.

Криворівня – гірське село, тут колядують гучно та довго. З-під церкви в різні боки розходяться групи колядників. Бо треба зайти до кожної, навіть найдальшої, господи. Докладніше про наші давні традиції — дивись у сюжеті.

Радимо подивитися, як наші військові заспівали Щедрик на передовій.

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